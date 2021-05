Donato un generatore alla Centrale Emergenza Urgenza di Arezzo

Denise Burbi giovane volontaria della Misericordia di Cortona in questo anno di pandemia ha avuto bisogno del 112 di Arezzo e di essere seguita dall’Ospedale San Donato.

“ Questa esperienza, dichiara Denise Bur,bi, mi ha segnata e coinvolta emotivamente.

Da questa storia fortunatamente oggi ne sono fuori ma il mio pensiero è rimasto per questi operatori: per i medici, gli infermieri e i sanitari che quotidianamente si sono presi cura di me e di tanti altri.

Con questo piccolo gesto voglio non solo ricordare la mia storia e ringraziare, ma soprattutto dare speranza.”

“Il sistema sanitario è di tutti, ha dichiarato il direttore del Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza dott. Massimo Mandò. Tutti i cittadini devono sentirlo proprio.

Il dono della signora Burbi è straordinario perché viene da un privato cittadino, da una persona che con grande sensibilità e senso civico ha deciso di restituire alla propria comunità una parte di se.

Il Generatore Elettrico Mobile donato è di grandissima utilità.

E’ in grado di dare energia e luce ad un presidio medico avanzato che noi utilizziamo in casi di emergenza, e come sappiamo purtroppo queste situazioni si presentano spesso.

Con questa attrezzatura altamente avanzata e gestibile saremo in grado di operare ancora meglio in situazione di emergenza.”