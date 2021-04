Un consiglio comunale pieno di buche

Anche oggi il consiglio comunale ha alimentato nell’opposizione una certa insofferenza.

Donella Mattesini sta incalzando questa giunta che sembra restia a qualsiasi dibattito.

L’interrogazione presentata sull’emergenza sfratti avrà solo una rispostina scritta senza farla passare dal dibattito consiliare, così come molte altre.

E quando c’è la risposta è veramente patetica.

L’interrogazione di Alessandro Caneschi Luciano Ralli Ghenga Donati e Francesco Romizi sulla mancanza del gonfalone del comune di Arezzo alle celebrazioni del 25 aprile ha avuto come risposta dal sindaco: colpa del Prefetto!

Ma del resto il dibattito politico sfuma in una città che non si muove e che pensa di trovare soluzioni di distrazioni di massa nominando “il rappresentante del bello”!

Ma per favore, prima nominate il rappresentante per le buche nelle strade che stanno diventando crateri, smettetela di pensare a fondazioni sul sociale e gestite in prima persona le emergenze economiche della popolazione.

Parlateci della situazione del bilancio e come sono state utilizzate le risorse non spese destinate alle manifestazioni che non si sono tenute da due anni per il covid.

Una città “in sonno” (questa la capiscono in pochi) che ha bisogno di risvegliarsi per non cadere tutta in una grande “buca”.