Vogliono frantumare le persone fragili

Alle 18,49 mi arriva il messaggio dalla Regione Toscana:

“Gentile utente la tua posizione è stata verificata, alle 19 potrai prenotare online con questo codice ecc… “

Inizio qualche minuto prima la procedura e anche se non Arezzo qualche altro distretto sembrava disponibile.

Sembrava perché con una lentezza esasperante si arrivava in fondo e ti dicevano che non c’era più disponibilità.

Naturalmente insisto, ripartendo da capo mettendo il codice fiscale ed il numero di prenotazione inviatomi ma tra “ops, scusa, ma la colpa non è tua” e spiacenti ma non ci sono disponibilità si passa altre due ore a vedere quella specie di stella che lampeggia per minuti ad ogni passaggio dell’operazione, si rimettono per la centesima volta codice fiscale e numero di prenotazione, si provano tutti i distretti e anche tutte le località della Toscana sempre con il solito risultato.

Ad un certo punto comincio ad odiare anche il mio codice fiscale e poi penso a quei decerebrati che a fronte di 15.000 dosi mandano il messaggino a 65,000 persone, creando una specie di arena dove i pazienti fragili si affrontano a suon di tastiere.

Poi ti assale una specie di rabbia per essere gestiti da questi manaveri a cui nemmeno una zappa starebbe bene in mano ed anche una umiliazione di dover digitare per ore senza risultati, quando ci sarebbero state altre modalità più decenti per evitare questa dimostrazione di incapacità organizzativa.

Ora tra uno scritto e l’altro continuo a provare senza sapere quando arriveranno nuove dosi e quando sarà riattivata la procedura.

Se la Regione Toscana voleva far concorrenza al caos della Lombardia ci è riuscita benissimo, agli ultimi posti per le vaccinazioni ai fragili e agli ottantenni

Per questo oggi riceve da un “fragile”, pensando anche a tutte quelle persone che hanno poca o per niente confidenza con un computer, un per niente cordiale “vaffanculo” a Giani e a tutta la sua giunta.