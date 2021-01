Andrea Camplone non è più l’allenatore dell’Arezzo, che riparte con Roberto Stellone

By Ufficio Stampa

La S.S. Arezzo comunica che Andrea Camplone è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Oltre al tecnico, vengono sollevati dall’incarico anche tutti i componenti dello staff tecnico.

La S.S. Arezzo intende ringraziare Mister Camplone e tutto il suo staff per l’impegno e la professionalità dimostrate e augura a tutti loro le migliori fortune personali e professionali.

L’Arezzo riparte con con Roberto Stellone, la società, infatti, dopo aver esonerato Camplone, ha scelto l’ex allenatore del Palermo per cercare di risalire la classifica.

Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021 con opzione per un altro anno in caso di salvezza.