Respirare! Ossigeno, energia vitale, peso corporeo

Per “bruciare” un solo grammo di grasso corporeo occorrono 2 litri di ossigeno! Con carenza di ossigeno si ha difficoltà a ridurre eccesso di massa adiposa corporea! Non si dimagrisce!

Ogni minuto compiamo circa 15 atti respiratori, in una ora 900 respirazioni, in una intera giornata 21600 atti respiratori composti da inspirazione ed espirazione. Con ogni respiro entra dentro i nostri polmoni un volume di 500 ml di aria. In una ora entrano dentro di noi ben 450 litri di aria. In una giornata entra un volume enorme di aria:10800 litri. E così ogni giorno.

DOMANDA di OSSIGENO

Per conoscere la domanda personale di ossigeno a riposo si può eseguire questo calcolo:

3.5 ml x peso corporeo espresso in Kg x 1 minuto = millilitri di ossigeno richiesto in un minuto, si moltiplica x 60 minuti = ml ossigeno in una ora, il valore ottenuto si moltiplica x 24 ore = ml ossigeno richiesto in 24 ore, questo volume espresso in ml va diviso x 1000 per ottenere il volume espresso in litri!

In media deve venire un volume superiore a 300-350 litri / 24 ore.

Se fate questo calcolo potete valutare come l’ ossigeno sia il principale nutriente di tutte le nostre cellule!

Io peso 72 Kg, devo introdurre in condizioni di riposo 363 litri in un giorno!

Per incrementare il volume di ossigeno occorre eseguire attività aerobica. Si fa movimento aerobico quando si porta il battito cardiaco sopra a 100 battiti al minuto. Così si riesce a “bruciare” più acidi grassi.

Il metodo di alimentazione consapevole è necessario, ma non è sufficiente a dimagrire e a mantenere un sano peso forma.

Occorre realizzare ogni giorno attività aerobica, assicurare adeguati volumi di ossigeno a tutte le nostre cellule.