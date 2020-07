Arezzo, le notizie di oggi: 26 Luglio

Cinquantenne muore in una piscina agrituristica in Valdarno

Decesso in una piscina di una struttura agrituristica oggi pomeriggio alle ore 16.52 nel comune di Montevarchi.

Una donna di 54 anni, non una turista ma una conoscente dei proprietari, è stata ritrovata priva di vita in piscina.

Attivati Ambulanza ed automedica da Montevarchi.

I sanitari giunti sul posto non hanno potuto che costatarne il decesso.

Per i rilievi erano presenti i Carabinieri.

Covid-19, due nuovi casi a Foiano della Chiana

La situazione dalle ore 14 del giorno 25 alle ore 14 del giorno 26 luglio, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 evidenzia 2 nuovi casi nel Comune di Foiano.

sono due donne di 43 e 17 anni asintomatiche, entrambe al proprio domicilio.

in aggiornamento