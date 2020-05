Arezzo, tutte le notizie di oggi: 18 Maggio

Nasconde la droga sotto la ruota di scorta: arrestato

La Polizia Stradale di Arezzo ha arrestato un giovane spacciatore con 200 grammi di droga, tra hashish e marijuana, nascosti sotto la ruota di scorta.

Il ragazzo, italiano di 22 anni, residente a Bologna, viaggiava in A/1 a bordo di una Golf diretto a nord, quando è stato fermato all''area di servizio di Badia al Pino da una pattuglia della Sottosezione di Battifolle per un controllo.



Alla richiesta di spiegazioni su quel viaggio fuori regione, nonostante le limitazioni in atto, il giovane, disoccupato, ha iniziato a balbettare scuse insensate e, così, i poliziotti hanno deciso di perquisire l’auto per capire cosa stesse nascondendo.

E, infatti, proprio sotto la ruota di scorta sono spuntati due involucri con 100 grammi di hascisc e 100 grammi di marijuana; gli investigatori, allora, hanno perquisito anche casa sua, dove è stato scovato, oltre ad un bilancino di precisione, tutto l’occorrente per confezionare le dosi da spacciare.

La Polizia gli ha sequestrato tutta l’attrezzatura, la droga e pure l’auto; ora il giovane spacciatore è a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa del processo per direttissima.



Tre giovani italiani tentano furto a imprenditore straniero

Nel fine settimana, i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo dei Sabbioni hanno colto e arrestato in flagrante tre giovani operai italiani, tutti residenti nel valdarno aretino, mentre tentavano un furto, ai danni del titolare di una piccola impresa edile.

l'imprenditore di origini straniere ha sorpreso i tre giovani che avevano appena trafugato ben 100 elementi da ponteggio dal magazzino annesso alla sua abitazione.



Con la refurtiva già caricata sul camioncino intestato ad uno dei tre, stavano per allontanarsi dalla zona quando l'uomo è intervenuto cercando di contrastare il furto: immediata la chiamata al 112, la centrale della Compagnia Carabinieri di San Giovanni Valdarno ha inviato immediatamente due autovetture. I tre giovani sono stati fermati poco prima che si scagliassero contro l'uomo che li aveva colti sul fatto, scongiurando così una colluttazione col derubato che avrebbe potuto avere conseguenze imprevedibili.

Gli arrestati, di età compresa tra i 21 ei i 26 anni e tutti con precedenti di polizia, sono stati condotti in caserma e, dopo le formalità di rito, tratti in arresto per il reato di tentato furto in abitazione in concorso ed, inoltre, sanzionati per il mancato rispetto delle misure di contenimento in atto per l’emergenza COVID-19.

Arrestato il 46enne dopo l’aggressione al cognato fuori dal tribunale

E’ stato arrestato l’uomo che mercoledì scorso all’esterno del tribunale di Arezzo ha scatenato a una violenta lite con il cognato.

Il giudice ha disposto la custodia cautelare il carcere per il 46enne, accusato di lesioni e di resistenza a pubblico ufficiale.

Il fatto è accaduto dopo l’udienza del processo per l’imputazione dell’uomo di maltrattamenti alla moglie dalla quale è separato.

in aggiornamento