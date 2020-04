le mascherine servono, anche quelle artigianali, casalinghe (Il tutorial del chirurgo Gasbarrini)

Il tema delle mascherine protettive è molto dibattutto e regna la più grande confusione, sia per quanto riguarda i contesti in cui è meglio utilizzarle, sia per quanto riguarda la loro efficacia.

L’Organizzazione mondiale della sanità, per esempio, continua a dire che non servono se non in casi specifici.

Indossarle significa proteggere gli altri da un eventuale contagio.

Non servono tanto a proteggere se stessi, ma a evitare di infettare altri.

Anche una protezione blanda funziona.

Ma è fondamentale restare a casa, la cosa più importante.

Chi esce dalla propria abitazione deve proteggere sé stesso e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherina o anche attraverso semplici foulard e sciarpe.

La mascherina probabilmente farà ben poca differenza quando si cammina all’aperto e si è da soli.