Gino, piantala con la polemica !!

Il Sindaco Ghinelli, alla domanda postagli dal Direttore de L’Ortica Gino Perticai, che gli chiedeva conto del fatto che non avesse sospeso temporaneamente i mercati agroalimentari del territorio comunale, quando aveva il potere di farlo, ha risposto testualmente: ” in realtà io l’ho fatto, perché c’è stato un giorno, in cui il mercato non c’è stato ; finche’ ho avuto il potere di farlo, l’ho fatto, quando poi non l’ho più avuto, non ho potuto farlo“, aggiungendo, visibilmente irritato, ” pregherei Gino Perticai di piantarla con questa polemica, perché parlare di mercati in questo momento non giova a nessuno”.

Signor Sindaco, non se la prenda, non saremmo L’Ortica, se non pungessimo !

E poi la sua incazzatura di ieri non è giustificata, perché è Lei, che si butta a ciuffofitto nella polemica a proposito dei mercati agroalimentari (ci scuserà se torniamo ancora una volta a parlarne), non raccontando come stanno veramente le cose e lasciando credere ancora una volta che gli asini volano

Perché , vede Sig. Primo Cittadino, QUANDO LEI AVEVA IL POTERE DI FARLO, i mercati non li ha chiusi, li ha aperti, o meglio, prima li ha chiusi del tutto (quello del 6 marzo), poi, avendone il potere, ha deciso – Lei dice, controvoglia – di riaprirli (quelli del 12 marzo), e poi, sempre avendone il potere e sempre controvoglia, li ha lasciati aperti (19 e 26), finché, in ragione del DL n. 19 del 25 marzo, entrato in vigore proprio il 26 u.s., LEI HA PERSO QUEL POTERE ed ha potuto tirare un sospiro di sollievo, perché, da quel momento, tutti i rischi derivanti dal protrarsi dell’apertura dei mercati passava in capo alla Regione Toscana, sulla quale, Lei, con la lettera del 3 aprile u.s., prudentemente, ha scaricato ogni responsabilità.

Ing. Ghinelli, La sfidiamo a contestare quello che Le abbiamo riassunto e a spiegare a noi ed agli aretini, perché per quasi tutto il mese di marzo, sia pure controvoglia, ha permesso l’apertura dei mercati, nonostante disponesse del potere di sospenderli. E provi infine, per una volta, a prendersi le sue responsabilità, senza fare lo scaricabarile.

Se ci riuscirà, eviteremo qualsiasi altra polemica, ma, se non ci riuscira’, e’ meglio che Lei continui a dare i numeri nelle sue giornaliere conferenze stampa, almeno su quelli, dato che Le vengono forniti dalla Protezione Civile e dalla ASL, non ci può essere polemica.

Grazie per l’attenzione, CE LA FAREMO !!!!

Link correlato: Basta con queste polemiche sui mercati, altrimenti il sindaco si innervosisce