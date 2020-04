Basta con queste polemiche sui mercati, altrimenti il sindaco si innervosisce

«Pregherei Gino Perticai di piantarla con questa polemica», il sindaco stasera ha perso il suo proverbiale aplomb durante la quotidiana diretta (alla quale siamo tutti affezionati e durante la quale “lvi” dà il meglio di sé).

E’ stato il nostro direttore, in coda al tormentone giornaliero della quarantena aretina, a far oscurare l’ingegner Ghinelli, a domanda chiara e giornalisticamente impeccabile da parte de l’Ortica, Ghinelli, che non è abituato a riceverne, risponde piccato:«Ho fatto chiudere il mercato una volta, ma poi…».

Insomma il primo cittadino ha ammesso la sua impotenza a chiudere i mercati, ma noi non siamo pienamente soddisfatti della risposta.

Ci sono esempi di altri comuni dove i sindaci hanno vietato pure i porchettari e noi non siamo stati in grado di stoppare salumi e caciotte sotto i portici di via Roma o gli assembramenti del mercato in via Giotto.

Ci sembra di parlare di questioni concrete: mettono più a rischio la salute mercati e mercatini o le corsette nei boschi?

Ma non è questo il momento della polemica, ne riparleremo quando l’emergenza sarà conclusa.