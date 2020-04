Al mercato così non va bene

Sono stato due volte al mercato settimanale di via Giotto durante la reclusione da Corona Virus, ma non ci tornerò. Non lo farò perché lì non vengono rispettate le regole più elementari.

Ho visto commercianti magnificare la propria porchetta parlandoci sopra a gran voce senza mascherina e ho visto distanze dai banchi non rispettate con clienti che passavano oltre anche ai nastri biancorossi prima del turno.

Ho visto gente in mezzo alla strada a conversare come se nulla fosse a distanza ravvicinata.

Dispiace per coloro che si impegnano a rispettare le regole e dispiace vedere agenti che fermano pedoni solitari, ma tollerano certe situazioni.

Credo si debba usare lo stesso metro in ogni situazione. Bastano i supermercati come luogo pericoloso… La foto circolata ieri, che a differenza di quanto dice il sindaco non è stata scattata con un teleobiettivo, ma con un comune smartphone, è solo una ulteriore conferma di una situazione sbagliata.