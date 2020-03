Covid-19: inutili i rimedi semplici, come acqua calda, integratori e vitamina C

La bufala che gira con un audio su WhatsApp:

“La vitamina C è molto efficace sui pazienti affetti da Coronavirus.

La stanno utilizzando come terapia e le persone rispondono benissimo”.

Sono le parole di una donna che, in un audio circolante su WhatsApp in questi giorni, attribuisce all’acido ascorbico il potere di curare la Covid-19.

Nel farlo cita tre ospedali lombardi: il San Gerardo di Monza, il Policlinico e il Sacco di Milano.

In queste strutture, sostiene, starebbero utilizzando con successo terapie a base di vitamina C per sconfiggere il nuovo virus.

Si tratta però dell’ennesima bufala, da cui tutti gli ospedali menzionati si dissociano.

Smentita la notizia da Andrea Gori, direttore Malattie Infettive del Policlinico di Milano, “nella terapia la vitamina C non è assolutamente contemplata”.

La terapia al momento ora si struttura su tre medicinali.

“Prima viene somministrato un antiretrovirale, il kaletra, utilizzato in passato per il trattamento dell’Hiv, insieme all’antireumatico idrossiclorochina.

Successivamente, in alcuni casi selezionati, possiamo utilizzare anche remdesivr, un nuovo farmaco sperimentale la cui efficacia è stata documentata dagli studi pubblicati dopo l’esperienza cinese”.

Quello sul ruolo della vitamina C come cura per raffreddori e altri disturbi è un mito duro a morire, persistono i consigli di tipo preventivo: l’assunzione di vitamina C sotto forma di limoni, arance, kiwi oppure integratori è diffusamente suggerita per rinforzare le difese immunitarie.

Ciò che bisogna fare è seguire un’alimentazione sana e adottare un corretto stile di vita a tutto tondo: solo così si può pensare di rinforzare il sistema immunitario – conclude Gori – Ovviamente in una dieta sana può rientrare una spremuta, ma non è la spremuta a difenderci dalle infezioni e dalle malattie.

Così come non lo sono gli integratori di qualsiasi altra natura”.

(Tratto da un articolo di Giulia Masoero Regis per www.repubblica.it)