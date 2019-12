Tutte le news di oggi: 16-12-2019

Ascolta l’audio

Guardia di Finanza, sequestro merce e lavoro nero

La Tenenza di Poppi, ha sottoposto a sequestro circa 700 prodotti “non sicuri”, per lo più giocattoli e materiale elettronico, in Casentino.

Irregolari tre imprenditori che ora dovranno pagare pesanti sanzioni, che possono arrivare fino ad oltre 25.000 euro.

Due i lavoratori in nero individuati, in collaborazione con l’Ispettorato del Lavoro di Arezzo, che hanno determinato la chiusura dell’esercizio commerciale, oltre al pagamento delle sanzioni previste.

Inoltre, a seguito di plurime mancate emissioni dello scontrino fiscale, si è proceduto alla notifica del provvedimento di chiusura obbligatoria, per la durata di 3 giorni, nei confronti del titolare di un negozio.

Asfaltatura di via Buonconte da Montefeltro e della Catona

L’amministrazione comunale, ha programmato una serie di interventi fra i quali è inserito il rifacimento dell’asfalto in via Buonconte da Montefeltro e nella strada comunale della Catona

L’intervento, che raggiunge i 350.000 euro di spesa, si è reso necessario a causa dello stato di degrado della sede stradale, soprattutto in determinati punti.

I lavori di sistemazione in alcuni casi coinvolgono una sola corsia e in altri l’intera carreggiata.

Schianto contro muretto, donna ferita

In località Le Pietre un auto con a bordo una 25enne si è schiantata contro un muretto.

La donna è stata portata al San Donato in codice giallo per trauma schiena e cranico.

Frontale tra due auto

Oggi ad Ambra, in località Capannole uno scontro tra due auto.

Feriti un 57enne di Montevarchi e una 66enne di Laterina, portati in codice giallo alla Gruccia.

Misa Moss, mostra da Vieri Dischi

Dal 17 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020, Vieri Dischi di Corso Italia 89, ad Arezzo, ospita la personale “Flags/Araxi” di Misa Moss.

Martedì 17 dicembre, alle ore 19, la presentazione del progetto espositivo a cura del critico Danilo Sensi, con performance sonora e brindisi per tutti gli intervenuti.

La mostra sarà visitabile negli orari di apertura del negozio.

Cinquanta volontari per 7 progetti di servizio civile

Finanziati dalla Regione Toscana, partiranno domani e si concluderanno a dicembre del 2020 i corsi per formare 50 volontari.

Nei primi tre mesi i giovani, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, sosterranno 42 ore di formazione generale su storia, valori e identità del servizio civile, cittadinanza attiva, ruolo del volontario nel sistema del servizio civile e organizzazione del Comune di Arezzo, in aggiunta ad altre 42 ore di formazione specifica sul ruolo da svolgere.

Erogazione buoni per cittadini in condizioni di fragilità

Si rivolge a cittadini con diagnosi specialistica di demenza lieve o moderata, per i quali possono essere attivate prestazioni professionali domiciliari, extra domiciliari e semiresidenziali.

Rivolto anche a cittadini non autosufficienti in carico ai servizi sociosanitari territoriali, per supportare la persona e la sua famiglia, rimanendo al proprio domicilio.

Le famiglie possono rivolgersi ai Punti Insieme della Zona Distretto, ai medici di medicina generale e agli Sportelli di Segretariato Sociale e al Servizio Sociale Professionale



Mercatini di Natale, furto tra i banchi

Furto notturno ai banchini natalizi di Guido Monaco, dove sono stati trafugati orecchini, anelli, gioielli e bigiotteria artigianale, oltre a candele fatte a mano.

Il colpo sarebbe stato effettuato tra le 24 e le 5 del mattino, le indagini effettuate anche attraverso le telecamere di sicurezza, potranno accertare meglio la dinamica.

Offese a Gamurrini su di un cartello pubblicitario

Una scritta apposta su di un cartello pubblicitario diceva: “Salvini e Gamurrini m…e”.

A descrivere sui social l’azione diffamatoria è stato lo stesso vicesindaco che l’ha postata sulla sua pagina Facebook commentando cosi:

“Questo è l’esempio di una solida ed esaustiva argomentazione di chi non la pensa come te. E il bello lo sapete qual’è?

Che non lo farò cancellare così per ricordare a tutti la loro stupidità.

Che il buon Dio vi aiuti fratelli miei.

Io l’odio lo lascio agli altri.”

Finge di vendere la frutta ad un anziano e lo deruba

I Carabinieri della Stazione di Cavriglia hanno denunciato un disoccupato di origine campana con diversi precedenti penali alle spalle che, insieme ad un complice al momento non ancora identificato, ferma un pensionato con la scusa di cercare di vendergli delle cassette di frutta.

Durante la contrattazione, il truffatore riece con abilità a sfilare all’anziano cento euro dal portafogli, per poi darsi alla fuga.

Grazie alla descrizione fatta dall’anziano ed alle immagini dei filmati, individuato il malfattore, è stato denunciato per “furto aggravato”.

Per l’uomo verrà inoltre richiesto il foglio di via obbligatorio dal Comune di Cavriglia.

Investe pedone e non si ferma denunciata

È stata denunciata una donna che alla guida della propria auto, facendo retromarcia, ha investito una donna di origine indiana causandole lesioni guaribili in cinque giorni.

I Carabinieri intervenuti non per le lesioni di lieve entità , ma per il fatto che la donna alla guida del veicolo, dopo l’investimento, invece di fermarsi a soccorrere la malcapitata si è allontanata senza nemmeno scendere dall’auto cercando, con tutta probabilità, di eludere ogni responsabilità sperando di non essere identificata.

I Carabinieri della Stazione di Montevarchi, attraverso la rete di videosorveglianza comunale, sono riusciti ad individuare il veicolo coinvolto e successivamente, la donna alla guida che è stata denunciata per “omissione di soccorso” .

