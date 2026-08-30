La rete di Johnsen, il raddoppio di Ranocchia, le proteste amaranto per il rigore non concesso e la splendida rimonta firmata da Cianci e Tavernelli. Poi, al 94’, il sinistro di Augello che spegne lo stadio. Le immagini raccontano una serata di emozioni, rabbia e orgoglio: l’Arezzo perde contro la favorita del campionato, ma esce dal campo tra gli applausi del suo pubblico.
Arezzo-Palermo, dalla rimonta alla doccia gelata: le foto del 2-3
Johnsen e Ranocchia portano avanti il Palermo, Cianci e Tavernelli firmano la rimonta amaranto. Tra proteste per un rigore non concesso e occasioni sprecate, al 94’ Augello gela l’Arezzo: sconfitta amara, ma applausi per una squadra uscita a testa alta
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Arezzo-Palermo, dalla rimonta alla doccia gelata: le foto del 2-3
Johnsen e Ranocchia portano avanti il Palermo, Cianci e Tavernelli firmano la rimonta amaranto. Tra proteste per un rigore non concesso e occasioni sprecate, al 94’ Augello gela l’Arezzo: sconfitta amara, ma applausi per una squadra uscita a testa alta
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