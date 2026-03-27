Processo Keu: assolte Chimet e Tca, “fatti mai commessi”

Cadono tutte le accuse per le aziende aretine Chimet e Tca nel processo Keu sui rifiuti, in corso a Firenze. Il giudice ha assolto nel merito i rappresentanti di Chimet, mentre per Tca è stato disposto il non luogo a procedere.

Le due società, coinvolte per il conferimento di scorie di fusione all’impianto Lerose di Bucine, sono state ritenute estranee ai reati contestati: secondo quanto emerso in tribunale, le attività sono state svolte in modo corretto.

In una nota, Chimet parla di “piena assoluzione” con le formule “il fatto non sussiste” e “non aver commesso il fatto”, sottolineando la correttezza del proprio operato e chiudendo una vicenda definita “mai dovuta”.

L’inchiesta Keu prosegue per altri imputati, con ipotesi di traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale legati all’utilizzo del materiale derivato dagli scarti delle concerie.