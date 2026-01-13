0.9 C
Comune di Arezzo
martedì, Gennaio 13, 2026
Addio a Rolando Nannicini, protagonista della politica valdarnese

Redazione
La politica valdarnese e toscana è in lutto per la scomparsa di Rolando Nannicini, morto questa mattina all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia dopo una lunga malattia. Nato a Montevarchi nel 1946, è stato docente, sindaco della città per due mandati negli anni Novanta e deputato alla Camera dal 2001 al 2008, prima con i Democratici di Sinistra, poi con l’Ulivo e il Partito Democratico.

In Parlamento si è distinto per l’impegno nelle commissioni economiche e per l’attenzione costante alle esigenze del territorio, unendo rigore culturale e capacità di dialogo. Figura autorevole del centrosinistra toscano, ha lasciato un segno profondo nella vita civica locale e nazionale.

Alla notizia della sua morte è arrivato anche il cordoglio del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha ricordato Nannicini come “una figura di grande spessore umano e politico, profondamente legata alla sua terra”, esprimendo vicinanza alla famiglia e in particolare al figlio Tommaso.

La sua eredità resta viva nel Valdarno e in tutta la Toscana, dove è ricordato come uomo delle istituzioni, capace di coniugare impegno nazionale e radicamento locale.

