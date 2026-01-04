Multa ai poveri, carezze ai potenti: ad Arezzo la legge è come il cacio, a fettine

(ovvero: se sei nessuno paghi, se sei qualcuno parcheggi)

Questo articolo è una rielaborazione satirica e urticante, in stile Ortica, tratto da un comunicato stampa di Casa Riformista. Il testo originale è stato reinterpretato con linguaggio graffiante, ironico e volutamente provocatorio, mantenendo i fatti e le accuse politiche al centro del comunicato, ma amplificandone toni, paradossi e contraddizioni per evidenziarne il contenuto polemico e il giudizio critico sull’operato dell’amministrazione comunale.

Tranquilli aretini, respirate piano e contate fino a dieci: sta per arrivare il Comunicato di Scuse Definitive™, seguito dal Video Social di Spiegazione Inutile™, e infine dal Post “Non È Come Sembra”™.

Perché quando multano un’auto della Casa Pia ma dimenticano per anni un Suv parcheggiato abusivamente in piazza, la colpa – si sa – è sempre del fato cinico e baro, mai di chi comanda.

Questa volta però la multa è toccata a chi non doveva: Casa Pia. Apriti cielo.

E subito partono le ipotesi:

– colpa dei vigili nuovi che “non hanno il senso umano”;

– colpa della burocrazia cattiva;

– colpa della legge che “è uguale per tutti” (ma solo a giorni alterni).

Peccato che ad Arezzo qualcuno abbia memoria lunga.

Per mesi – anzi anni – un certo Alessandro Ghinelli ha parcheggiato il suo Suv dove non poteva, al posto di un disabile deceduto. Scoperto? Ha continuato. Multato? Mai.

Motivazione ufficiale: “Lo faccio per aiutare il Comune”.

Traduzione dal politichese: io posso.

La Polizia Municipale, stranamente attentissima quando si tratta di chi non conta, in quel caso si è esercitata nell’antica arte dell’occhio chiuso.

Risultato: la legge non è uguale per tutti. È uguale per alcuni, e molto flessibile per altri.

Solidarietà vera alla Casa Pia e al direttore Stefano Rossi, colpevole di un reato gravissimo: aver protestato. Un gesto che, come tutti sanno, ad Arezzo si paga. Oggi la multa, domani il resto.

E ora non provate a raccontarcela come “una bischerata”.

Qui si parla di onnipotenza cronica:

– verde pubblico promesso e poi cementificato;

– Torri di via Tiziano imposte nonostante le proteste;

– palazzi brutti come il peccato alla ex caserma Cadorna;

– Via Filzi: un’operazione così geniale che costerà milioni per generazioni.

Adesso, negli ultimi mesi di legislatura, via libera al festival del catrame: asfalto a pioggia, soldi del PNRR spesi come coriandoli, buche tappate in fretta per far dimenticare dieci anni e mezzo di nulla.

Ma stavolta no.

Perché forse – e diciamo forse – gli aretini di Arezzo non saranno né ciechi, né sordi, né smemorati.

E questa, signori, per qualcuno è la multa più salata di tutte.