Il Centro Tecnico BM inaugura il 2026 con una vittoria travolgente

Al Palasport Estra Arezzo supera nettamente Genova 98-59

Il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo apre il nuovo anno nel migliore dei modi, imponendosi con un perentorio 98-59 sull’Elah Acquario di Genova al Palasport Estra, dando continuità alle ottime prestazioni mostrate nel finale del 2025.

Gli amaranto partono subito fortissimo, mettendo in campo intensità e precisione balistica: il parziale iniziale di 14-2, impreziosito dalle triple di Tersillo e Toia, indirizza immediatamente l’incontro. Genova prova a rimanere in scia, ma Arezzo continua a colpire dall’arco e chiude il primo quarto avanti 29-16.

Nel secondo periodo gli ospiti tentano una timida reazione con cinque punti consecutivi di Brescianini, che valgono il -8, ma è solo un’illusione. Il Centro Tecnico BM alza ulteriormente il ritmo e piazza un devastante parziale di 23-1 che spezza definitivamente la partita, portando il punteggio sul 54-27 all’intervallo lungo.

Dopo la pausa Genova rientra in campo con due triple che accorciano momentaneamente le distanze, ma la squadra di coach Fioravanti sistema la difesa e controlla il match, aggiudicandosi anche il terzo quarto (18-16). Negli ultimi dieci minuti Arezzo amministra senza sbavature, trovando anche il modo di incrementare ulteriormente il vantaggio fino al +39 finale.

Le statistiche raccontano alla perfezione la superiorità amaranto: due giocatori oltre i 20 punti realizzati, quattro in doppia cifra e un eccellente 56% al tiro da tre (18/32), il tutto senza cali di concentrazione nell’arco dei 40 minuti.

Grazie a questo successo, Arezzo raggiunge in classifica Junior Casale Monferrato e Don Bosco Crocetta Torino a quota 8 punti. Sabato prossimo il Centro Tecnico BM sarà ospite proprio di Casale Monferrato per chiudere il girone di andata.