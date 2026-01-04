2.5 C
Comune di Arezzo
domenica, Gennaio 4, 2026
type here...
HomeCronacheSportIl Centro Tecnico BM inaugura il 2026 con una vittoria travolgente

Il Centro Tecnico BM inaugura il 2026 con una vittoria travolgente

Basket Serie C – Dominio amaranto al Palasport Estra

Redazione
By Redazione

-

Al Palasport Estra Arezzo supera nettamente Genova 98-59

Il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo apre il nuovo anno nel migliore dei modi, imponendosi con un perentorio 98-59 sull’Elah Acquario di Genova al Palasport Estra, dando continuità alle ottime prestazioni mostrate nel finale del 2025.

Gli amaranto partono subito fortissimo, mettendo in campo intensità e precisione balistica: il parziale iniziale di 14-2, impreziosito dalle triple di Tersillo e Toia, indirizza immediatamente l’incontro. Genova prova a rimanere in scia, ma Arezzo continua a colpire dall’arco e chiude il primo quarto avanti 29-16.

Nel secondo periodo gli ospiti tentano una timida reazione con cinque punti consecutivi di Brescianini, che valgono il -8, ma è solo un’illusione. Il Centro Tecnico BM alza ulteriormente il ritmo e piazza un devastante parziale di 23-1 che spezza definitivamente la partita, portando il punteggio sul 54-27 all’intervallo lungo.

Dopo la pausa Genova rientra in campo con due triple che accorciano momentaneamente le distanze, ma la squadra di coach Fioravanti sistema la difesa e controlla il match, aggiudicandosi anche il terzo quarto (18-16). Negli ultimi dieci minuti Arezzo amministra senza sbavature, trovando anche il modo di incrementare ulteriormente il vantaggio fino al +39 finale.

Le statistiche raccontano alla perfezione la superiorità amaranto: due giocatori oltre i 20 punti realizzati, quattro in doppia cifra e un eccellente 56% al tiro da tre (18/32), il tutto senza cali di concentrazione nell’arco dei 40 minuti.

Grazie a questo successo, Arezzo raggiunge in classifica Junior Casale Monferrato e Don Bosco Crocetta Torino a quota 8 punti. Sabato prossimo il Centro Tecnico BM sarà ospite proprio di Casale Monferrato per chiudere il girone di andata.

Articoli correlati:

Dopo la spaghettata di pesce, l’Arezzo si digerisce il Bra con due gol e tanto sudore L’ACF Arezzo parte col piede giusto: vittoria in trasferta sul Vicenza (1-2) all’esordio in Serie B Femminile Arezzo da leggenda: rimonta spettacolare e vittoria per 4-2 sulla Pianese L’Arezzo sfata il tabù Carpi e resta in vetta tra emozioni e fatica Tamburini e Corazzi firmano il successo: l’ACF Arezzo ritrova la vittoria contro il Venezia Arezzo, vittoria da grande squadra: ad Ascoli conferma di una capolista matura Amaranto Channel diventa partner ufficiale Lega Pro: dirette e contenuti esclusivi sull’Arezzo Coppa Italia, Arezzo di rimonta: Bra battuto 2-1

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Multa ai poveri, carezze ai potenti: ad Arezzo la legge è come il cacio, a fettine
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024