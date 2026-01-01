2.9 C
Comune di Arezzo
giovedì, Gennaio 1, 2026
type here...
HomeIn primo pianoScuole castiglionesi: anno nuovo, scuole via... banchi vuoti, cantieri pieni

Scuole castiglionesi: anno nuovo, scuole via… banchi vuoti, cantieri pieni

Tra chiusure a raffica, scuse di cartone e milioni che volano, la scuola pubblica delle frazioni finisce in soffitta.

Gianni Bufaloni
By Gianni Bufaloni

-

Articolo partorito (senza epidurale) da un comunicato del Gruppo Consiliare Rinascimento Castiglionese, rielaborato in salsa urticante

“La scuola non c’è, ma è per il vostro futuro”

Castiglion Fiorentino, gennaio: c’è chi fa i buoni propositi e chi fa piazza pulita. L’Amministrazione comunale, invece del fioretto, ha scelto il falò: nidi e scuole pubbliche buttati sul fuoco uno dopo l’altro, così, per scaldare l’atmosfera.
Chiude La Pievuccia, chiude Brolio, chiude la primaria di Santa Cristina, chiude La Nave. E le altre frazioni? Boh. “Si vedrà”. Tradotto dal politichese: arrangiatevi.

Il risultato è sotto gli occhi anche senza gli occhiali: la scuola nelle frazioni sparisce piano piano, come il ghiaccio nel bicchiere d’estate. Nessun piano, nessuna mappa, nessuna bussola. Le famiglie? Avvisate a cose fatte. Il futuro delle comunità locali? Rimandato a data da destinarsi, possibilmente mai.

La scusa ufficiale è il calo demografico. Peccato che La Nave di bimbi ne avesse eccome. Allora si passa al piano B: “le strutture non vanno bene”. Peccato pure qui: nessuna scuola risulta inagibile. Ma vuoi mettere la soddisfazione di dire che è colpa dei muri?

Certo, un po’ di manutenzione serviva. Ma guarda caso erano lavori noti dal 2016. In nove anni, niente. I soldi però non mancavano:
500 mila euro ai giardini,
500 mila allo stadio col prato finto,
500 mila a Sant’Agostino (cantiere eterno, come l’attesa del Messia),
oltre un milione per tenere basse le tariffe dei rifiuti… salvo poi presentare il conto oggi, interessi compresi.
La scuola? Quella poteva aspettare. Anzi no: poteva chiudere.

Il capolavoro finale è il polo scolastico 0-6 alla Spiaggina: oltre 5 milioni di euro, in una zona dove arrivarci è già un’avventura e parcheggiare un miraggio. Un edificio pensato come se i bambini piovessero dal cielo, ignorando il calo demografico, con il rischio concreto di restare mezzo vuoto.
Soluzione geniale: inventarsi una scuola materna privata dentro una struttura pagata con soldi pubblici ed europei, così la scuola pubblica se la fa concorrenza da sola. Le rette? Dettagli. Tanto pagano sempre gli stessi.

E sia chiaro: non è sfortuna, non è destino cinico e baro, non è nemmeno un errore.
È una scelta politica bella e buona.
E a Castiglion Fiorentino, quest’anno, a scuola ci va solo chi riesce a starci. Gli altri… “si vedrà”.

Articoli correlati:

Castiglion Fiorentino: scuole che chiudono, balle che crollano Scuole chiuse e bocche cucite! A Castiglioni si studia… a porte serrate! Arezzo, l’igloo della vergogna Arezzo, città d’arte… e di cessi panoramici Dieci anni di prurito: l’Ortica non accarezza, graffia Cinghiali in volo ad Arezzo: nuovo sport estremo tra le scale mobili Arezzo, il pane col Duce: croccante fuori, muffo dentro (e ‘un va mai a male) Parcheggio tappato, lavori eterni e vigili col blocchetto facile: alla Casa Pia gli anziani un passano, la multa sì

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Parcheggio tappato, lavori eterni e vigili col blocchetto facile: alla Casa Pia gli anziani un passano, la multa sì
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024