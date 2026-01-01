4.2 C
Comune di Arezzo
venerdì, Gennaio 2, 2026
Incendio in un appartamento a Battifolle: intervento dei Vigili del Fuoco, nessun ferito

Intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco a Battifolle

-

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Arezzo, composta da 9 unità e supportata da 3 mezzi, è impegnata dalle ore 18:00 di oggi, 1° gennaio 2026, per un incendio divampato in un appartamento in località Battifolle.
Le fiamme hanno interessato un’abitazione situata all’interno di un complesso di palazzine attaccate tra loro. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco è stato possibile salvaguardare le strutture adiacenti, evitando il propagarsi dell’incendio.
Ingenti, invece, i danni riportati dal terratetto interessato dalle fiamme. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’evento.

