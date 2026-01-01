Incendio in un appartamento a Battifolle: intervento dei Vigili del Fuoco, nessun ferito

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Arezzo, composta da 9 unità e supportata da 3 mezzi, è impegnata dalle ore 18:00 di oggi, 1° gennaio 2026, per un incendio divampato in un appartamento in località Battifolle.

Le fiamme hanno interessato un’abitazione situata all’interno di un complesso di palazzine attaccate tra loro. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco è stato possibile salvaguardare le strutture adiacenti, evitando il propagarsi dell’incendio.

Ingenti, invece, i danni riportati dal terratetto interessato dalle fiamme. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’evento.