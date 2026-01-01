3.3 C
Comune di Arezzo
giovedì, Gennaio 1, 2026
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaNotte di interventi del 118 tra Valdarno e Arezzo

Notte di interventi del 118 tra Valdarno e Arezzo

Emergenze nella notte tra Valdarno e territorio aretino

Redazione
By Redazione

-

Notte impegnativa per il 118 dell’ASL Toscana Sud Est, intervenuto in due distinti episodi.

Intorno alle 23, in località Ripa di Olmo, un incidente stradale ha coinvolto un’auto. Sul posto automedica, BLSD della Misericordia, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale. Un uomo di 53 anni è stato trasportato in codice 2 al Pronto Soccorso di Arezzo.

Alle 1.31, un 25enne si è autopresentato al Pronto Soccorso del Valdarno con ustioni. Dopo la valutazione, è stato trasferito in codice 2 a Pisa con l’elisoccorso Pegaso 3.

Articoli correlati:

Grave incidente sul raccordo A1 a Pietraia: 30enne elitrasportato alle Scotte Grave incidente a Foiano della Chiana: motociclista 42enne trasportato a Siena con l’elisoccorso Motociclista tedesco cade in una scarpata a Cavriglia: soccorso dai Vigili del Fuoco e trasportato a Careggi Foiano della Chiana, incidente sulla Cassia: donna di 33 anni ferita Due incidenti nella giornata di ieri: feriti una donna ad Arezzo e un uomo sull’A1 Arezzo, due interventi del 118 nel pomeriggio: investita un’anziana e grave incidente frontale tra tre auto Incidente stradale a Campoluci: due giovani feriti, uno elitrasportato a Careggi Incidente sulla SP258 Marecchiese a Sansepolcro: 85enne trasportata in ospedale in codice 2

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Oroscopo: previsioni generali per tutto il 2026 – Dodici segni, un anno intero e zero illusioni
Articolo successivo
Arezzo accoglie il 2026 con una nuova vita: fiocco rosa al San Donato
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024