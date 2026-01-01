Notte di interventi del 118 tra Valdarno e Arezzo

Notte impegnativa per il 118 dell’ASL Toscana Sud Est, intervenuto in due distinti episodi.

Intorno alle 23, in località Ripa di Olmo, un incidente stradale ha coinvolto un’auto. Sul posto automedica, BLSD della Misericordia, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale. Un uomo di 53 anni è stato trasportato in codice 2 al Pronto Soccorso di Arezzo.

Alle 1.31, un 25enne si è autopresentato al Pronto Soccorso del Valdarno con ustioni. Dopo la valutazione, è stato trasferito in codice 2 a Pisa con l’elisoccorso Pegaso 3.