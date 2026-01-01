3.3 C
Comune di Arezzo
giovedì, Gennaio 1, 2026
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaArezzo accoglie il 2026 con una nuova vita: fiocco rosa al San...

Arezzo accoglie il 2026 con una nuova vita: fiocco rosa al San Donato

La prima nata del nuovo anno è una femminuccia di 3,525 chili, venuta alla luce 38 minuti dopo la mezzanotte all’ospedale San Donato

Redazione
By Redazione

-

Il nuovo anno si è aperto con il sorriso nei reparti di maternità del territorio. Ad Arezzo, l’ultimo nato del 2025 è stato Ben, venuto alla luce alle 22:56 del 31 dicembre, a poche ore dal brindisi di fine anno.

Trentotto minuti dopo la mezzanotte, è invece arrivata Soleil, prima nata del 2026 in città. La sua nascita ha segnato simbolicamente l’inizio del nuovo anno, portando gioia e speranza nelle prime ore del Capodanno.

Anche in Valdarno il 2026 è iniziato con una culla che si riempie: il primo nato dell’anno è Alessio, che è venuto al mondo alle 1:46.

Nel corso dell’anno appena concluso, al San Donato sono nati 1.287 bambini, un dato in linea con l’andamento degli ultimi anni.

Articoli correlati:

Guasto al gruppo frigo del nuovo blocco operatorio di San Donato: garantite urgenze e interventi complessi Rissa nella notte ad Arezzo: venti identificati, nessun ferito Infiltrazioni d’acqua al San Donato: la Asl avvia subito gli interventi e porge le scuse al personale Arezzo, rapinano una collanina alla stazione: fermati dalla Polizia quattro minorenni Incidente stradale a Campoluci: due giovani feriti, uno elitrasportato a Careggi Escursionista ferito sul sentiero CAI 25: soccorso dal SAST con il supporto dell’elicottero Drago Fuga a tutta velocità da Arezzo a Laterina: inseguimento da film dopo l’alt della Polizia Municipale

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Notte di interventi del 118 tra Valdarno e Arezzo
Articolo successivo
Il pronto soccorso come sintomo di una sanità pubblica in affanno
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024