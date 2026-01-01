Arezzo accoglie il 2026 con una nuova vita: fiocco rosa al San Donato

Il nuovo anno si è aperto con il sorriso nei reparti di maternità del territorio. Ad Arezzo, l’ultimo nato del 2025 è stato Ben, venuto alla luce alle 22:56 del 31 dicembre, a poche ore dal brindisi di fine anno.

Trentotto minuti dopo la mezzanotte, è invece arrivata Soleil, prima nata del 2026 in città. La sua nascita ha segnato simbolicamente l’inizio del nuovo anno, portando gioia e speranza nelle prime ore del Capodanno.

Anche in Valdarno il 2026 è iniziato con una culla che si riempie: il primo nato dell’anno è Alessio, che è venuto al mondo alle 1:46.

Nel corso dell’anno appena concluso, al San Donato sono nati 1.287 bambini, un dato in linea con l’andamento degli ultimi anni.