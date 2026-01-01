49° Capodanno di Corsa – Pastorini e Tamburi firmano l’edizione del freddo

Condizioni climatiche proibitive hanno caratterizzato la 49ª edizione del Capodanno di Corsa, disputata questa mattina con temperature prossime ai –2/–3°C. Il gelo ha inciso sensibilmente sull’andamento tecnico e sui riscontri cronometrici, ma non ha frenato la partecipazione: circa 300 atleti si sono presentati al via sulla distanza di circa 13 km, tra gara competitiva e non competitiva. La manifestazione era valida come 1ª prova del 34° Grand Prix 2026.

Gara maschile

La prova maschile si è sviluppata su ritmi elevati sin dalle prime battute. Dopo il primo giro breve, al comando si portava un drappello di cinque atleti composto da Michele Pastorini, Donal Coakley, Samuele Oskar Cassi, Alessandro Tartaglini e Luca Boinega, con Damiano Corsi e Gianluca Notturni immediatamente alle spalle.

Con il passare dei chilometri, il forcing imposto soprattutto dall’irlandese Coakley operava una selezione naturale: prima Boinega, poi Tartaglini e infine Cassi perdevano contatto, lasciando al comando il solo duo Pastorini–Coakley. La gara si decideva negli ultimi 500 metri, quando Pastorini cambiava nettamente ritmo, andando a conquistare la vittoria in 42’55”, con 4 secondi di vantaggio su Coakley, secondo in 42’59”. Terza posizione per Cassi in 43’31”, seguito da Tartaglini (43’44”) e Boinega (44’10”).

Da segnalare l’ottima prova complessiva dell’Unione Polisportiva Policiano, che si impone nella classifica di società davanti alla Polisportiva Rinascita Montevarchi e alla Subbiano Marathon.

Top 10 assoluta maschile

Michele Pastorini – 42’55” Donal Coakley – 42’59” Samuele Oskar Cassi – 43’31” Alessandro Tartaglini – 43’44” Luca Boinega – 44’10” Damiano Corsi – 44’32” Gianluca Notturni – 44’37” Samuele Cesaroni – 45’36” Lorenzo Boinega – 45’47” Simone Torzoni – 46’22”

Gara femminile

In campo femminile la gara si è delineata inizialmente come un confronto diretto tra Silvia Tamburi e Valentina Mattesini, appaiate per buona parte del percorso. Nella fase conclusiva Tamburi riusciva ad aumentare progressivamente l’andatura, andando a conquistare la vittoria in 47’32”, chiudendo anche 13ª assoluta. Secondo posto per Mattesini in 47’54”, mentre il terzo gradino del podio è andato a Noemi Trippi in 51’02”. Quarta posizione per Giulia Sadocchi in 51’44”.

Podio femminile

Silvia Tamburi – 47’32” Valentina Mattesini – 47’54” Noemi Trippi – 51’02” Giulia Sadocchi – 51’44” Tiziana Gianotti – 53’47”

CAPODANNO DI CORSA CLASSIFICA GENERALE 2026

Il prossimo appuntamento con il Grand Prix è fissato per domenica 25 gennaio a Policiano, in occasione del Campionato Regionale Toscano di Corsa Campestre.