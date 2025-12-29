Pegaso 2, un altro anno di impegno al servizio dell’emergenza: 1150 missioni nel 2025

Si chiude un altro anno di intensa attività per il Servizio di Elisoccorso Regionale Pegaso 2, con base a Grosseto. Anche nel 2025 l’elicottero ha rappresentato una risorsa fondamentale per il sistema di emergenza sanitaria 118, operando non solo nelle province di Grosseto, Siena e Arezzo, ma sull’intero territorio regionale, con un ruolo strategico nei soccorsi sulle isole dell’arcipelago toscano.

«I dati – spiega Stefano Barbadori, direttore della Uoc Elisoccorso ed emergenza territoriale 118 dell’area grossetana – dimostrano una sempre maggiore appropriatezza delle attivazioni da parte delle centrali operative, grazie ai percorsi di integrazione e formazione sviluppati nel corso dell’anno attraverso meeting, eventi M&M e audit condivisi».

Avviandosi alla conclusione del 2025, il bilancio dell’attività parla di 1150 missioni, per un totale di 885 ore di volo e 809 persone soccorse. L’elicottero è stato attivato 929 volte come intervento primario e 221 volte come intervento secondario, per il trasferimento di pazienti già ricoverati in altre strutture ospedaliere.

Un contributo determinante è arrivato anche dall’utilizzo della tecnologia Night Vision Goggles (NVG), che ha consentito di effettuare 153 missioni notturne altrimenti impossibili. Pegaso 2 è inoltre l’unico elicottero in Toscana – e uno dei cinque in tutta Italia – dotato di sacche di sangue a bordo, permettendo di eseguire 17 trasfusioni direttamente sul luogo dell’evento.

Fondamentale, infine, il supporto garantito alle isole dell’Arcipelago Toscano: nel corso dell’anno Pegaso 2 è intervenuto 169 volte sull’Isola d’Elba, 102 sull’Isola del Giglio, 9 sull’Isola di Capraia, 6 su Giannutri e 1 su Isola di Pianosa.

«A conclusione di questo anno di attività – conclude Barbadori – desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questi risultati: gli operatori delle centrali operative, la componente aeronautica, il personale del Soccorso Alpino Toscano, gli addetti antincendio della base di Grosseto e, in modo particolare, tutto il personale sanitario».

Un riconoscimento condiviso anche dal direttore dipartimentale dell’Emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est, Mauro Breggia, che sottolinea come «il sistema di elisoccorso regionale rappresenti un elemento centrale dell’attività del 118, frutto di un grande lavoro di squadra tra professionisti e volontari».

«Un plauso – conclude Barbadori – a tutta l’équipe della base elicotteristica di Grosseto: tecnici, medici e infermieri che, senza sosta, hanno garantito risposte efficaci ai bisogni di salute della popolazione, svolgendo con competenza e passione quello che per molti resta il lavoro più bello del mondo».