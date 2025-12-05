10.9 C
Furti in Casentino e Valdarno: 24enne albanese condannato ed espulso dall’Italia

Condannato per tentato furto e accompagnato alla frontiera dopo il provvedimento di espulsione

Era entrato insieme ad altri due complici in un’abitazione a Castel Focognano (AR) dopo aver infranto il vetro e forzato il telaio di una finestra. Il gruppo, però, non era riuscito a portare via nulla grazie al tempestivo intervento dei vicini di casa, che hanno immediatamente allertato le Forze dell’Ordine.

I tre malviventi erano poi fuggiti in auto, ma alla vista di una pattuglia dei Carabinieri era scattato un inseguimento terminato nelle campagne circostanti, dove due dei componenti della banda erano riusciti a far perdere le proprie tracce. Il terzo, un albanese di 24 anni, era stato invece bloccato e arrestato.

Nella giornata di ieri il giovane è stato processato dal Tribunale di Arezzo, che lo ha condannato con pena sospesa per tentato furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Una volta terminato l’iter giudiziario, l’uomo è stato nuovamente fermato dagli agenti della Polizia di Stato, che gli hanno notificato un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, firmato dal Prefetto ed eseguito dal Questore di Arezzo.

Il 24enne è stato accompagnato al confine presso l’aeroporto di Roma Fiumicino e rimpatriato in Albania con un volo diretto a Tirana. Non potrà fare rientro in Italia: in caso di ritorno, scatterebbe l’arresto immediato.

