ACF Arezzo: L’Under 15 allunga il vantaggio in vetta; secondo pari stagionale per l’Under 17

UNDER 17: ACF AREZZO – CAPOLONA QUARATA (M) 0-0

Sfida senza reti per le ragazze di Michele Spataro.

Il match casalingo contro il Capolona Quarata termina sullo 0-0, segnando il secondo pareggio stagionale per le amaranto e il primo incontro interno in cui non riescono a conquistare l’intera posta in palio.

Nel prossimo turno, l’Arezzo sarà impegnato in trasferta sul campo della Lorese.

UNDER 15: RINASCITA DOCCIA – ACF AREZZO 1-2

Successo di grande peso per la formazione di Carmelo Gabriele, che supera di misura la seconda forza del campionato e aumenta il proprio margine in classifica.

La partita si apre con il vantaggio della Rinascita Doccia grazie al gol di Pirisi, ma le amaranto reagiscono con determinazione e ribaltano il risultato: decisive le marcature di De Santi e Migliorini T., che firmano la decima vittoria stagionale.

Con questo risultato, l’ACF Arezzo sale a quota 30 punti, consolidando il primato.

ACF Arezzo: Peruzzi (Panterani), Bindi, Batelli, Dema (Catanzaro), Lalli, Pacini, Cannone (Quaresimi), Migliorini T., De Santi

A disposizione: Della Chiesa, Giannucci, Pareti, Petroviq

Allenatore: Carmelo Gabriele

UNDER 12: ACF AREZZO – FORTIS AREZZO (M) 0-4

Giornata complicata per le cittine dell’Under 12, che non riescono a replicare la vittoria ottenuta la settimana precedente.

Nonostante la rete di Lanzardi, l’Arezzo non conquista nessuno dei tempi di gioco contro la Fortis.

UNDER 10: ACF AREZZO – TUSCAR (M) 2-4

Buona prova delle più piccole, che riescono a pareggiare due dei tempi di gioco.

Determinante, per tenere il passo degli avversari, anche la rete di Casini.