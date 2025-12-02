ACF Arezzo: L’Under 15 allunga il vantaggio in vetta; secondo pari stagionale per l’Under 17

UNDER 17: ACF AREZZO – CAPOLONA QUARATA (M) 0-0
Sfida senza reti per le ragazze di Michele Spataro.
Il match casalingo contro il Capolona Quarata termina sullo 0-0, segnando il secondo pareggio stagionale per le amaranto e il primo incontro interno in cui non riescono a conquistare l’intera posta in palio.
Nel prossimo turno, l’Arezzo sarà impegnato in trasferta sul campo della Lorese.
UNDER 15: RINASCITA DOCCIA – ACF AREZZO 1-2
Successo di grande peso per la formazione di Carmelo Gabriele, che supera di misura la seconda forza del campionato e aumenta il proprio margine in classifica.
La partita si apre con il vantaggio della Rinascita Doccia grazie al gol di Pirisi, ma le amaranto reagiscono con determinazione e ribaltano il risultato: decisive le marcature di De Santi e Migliorini T., che firmano la decima vittoria stagionale.
Con questo risultato, l’ACF Arezzo sale a quota 30 punti, consolidando il primato.
ACF Arezzo: Peruzzi (Panterani), Bindi, Batelli, Dema (Catanzaro), Lalli, Pacini, Cannone (Quaresimi), Migliorini T., De Santi
A disposizione: Della Chiesa, Giannucci, Pareti, Petroviq
Allenatore: Carmelo Gabriele
UNDER 12: ACF AREZZO – FORTIS AREZZO (M) 0-4
Giornata complicata per le cittine dell’Under 12, che non riescono a replicare la vittoria ottenuta la settimana precedente.
Nonostante la rete di Lanzardi, l’Arezzo non conquista nessuno dei tempi di gioco contro la Fortis.
UNDER 10: ACF AREZZO – TUSCAR (M) 2-4
Buona prova delle più piccole, che riescono a pareggiare due dei tempi di gioco.
Determinante, per tenere il passo degli avversari, anche la rete di Casini.