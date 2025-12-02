7.5 C
Comune di Arezzo
martedì, Dicembre 2, 2025
type here...
HomeCronacheSportACF Arezzo: L’Under 15 allunga il vantaggio in vetta; secondo pari stagionale...

ACF Arezzo: L’Under 15 allunga il vantaggio in vetta; secondo pari stagionale per l’Under 17

Weekend intenso per il settore giovanile amaranto tra conferme, pareggi e vittorie di carattere

Redazione
By Redazione

-

UNDER 17: ACF AREZZO – CAPOLONA QUARATA (M) 0-0

Sfida senza reti per le ragazze di Michele Spataro.
Il match casalingo contro il Capolona Quarata termina sullo 0-0, segnando il secondo pareggio stagionale per le amaranto e il primo incontro interno in cui non riescono a conquistare l’intera posta in palio.
Nel prossimo turno, l’Arezzo sarà impegnato in trasferta sul campo della Lorese.

UNDER 15: RINASCITA DOCCIA – ACF AREZZO 1-2

Successo di grande peso per la formazione di Carmelo Gabriele, che supera di misura la seconda forza del campionato e aumenta il proprio margine in classifica.
La partita si apre con il vantaggio della Rinascita Doccia grazie al gol di Pirisi, ma le amaranto reagiscono con determinazione e ribaltano il risultato: decisive le marcature di De Santi e Migliorini T., che firmano la decima vittoria stagionale.
Con questo risultato, l’ACF Arezzo sale a quota 30 punti, consolidando il primato.

ACF Arezzo: Peruzzi (Panterani), Bindi, Batelli, Dema (Catanzaro), Lalli, Pacini, Cannone (Quaresimi), Migliorini T., De Santi
A disposizione: Della Chiesa, Giannucci, Pareti, Petroviq
Allenatore: Carmelo Gabriele

UNDER 12: ACF AREZZO – FORTIS AREZZO (M) 0-4

Giornata complicata per le cittine dell’Under 12, che non riescono a replicare la vittoria ottenuta la settimana precedente.
Nonostante la rete di Lanzardi, l’Arezzo non conquista nessuno dei tempi di gioco contro la Fortis.

UNDER 10: ACF AREZZO – TUSCAR (M) 2-4

Buona prova delle più piccole, che riescono a pareggiare due dei tempi di gioco.
Determinante, per tenere il passo degli avversari, anche la rete di Casini.

Articoli correlati:

Arezzo a punteggio pieno: entusiasmo e riflessioni dopo la quarta vittoria Varela scatta, Arena spinge e io… l’ho già detto: quest’anno si sale! Amaranto Channel diventa partner ufficiale Lega Pro: dirette e contenuti esclusivi sull’Arezzo Dopo la spaghettata di pesce, l’Arezzo si digerisce il Bra con due gol e tanto sudore Coppa Italia, Arezzo di rimonta: Bra battuto 2-1 Commenti e discussione dopo la prima di Coppa 52ª Scalata al Castello: ad Arezzo arriva il fuoriclasse etiope Haile Telahun Bekele L’ACF Arezzo parte col piede giusto: vittoria in trasferta sul Vicenza (1-2) all’esordio in Serie B Femminile

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Favole dell’abbandono: Nascondino
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024