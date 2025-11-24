Trasferta coi bomboni: l’Arezzo vince, ma certi tifosi fanno esplodere solo la pazienza

Ascoli–Arezzo 0-2, ma fuori dal campo qualcuno continua a giocare alla guerra

C’è chi in trasferta segue la squadra con la sciarpa, la voce e il cuore.

E poi c’è quella ristretta élite di geni del male che decide di presentarsi allo stadio armata di bomboni e bengala, come se stessero girando Rambo 6 – La Vendetta del Petardo.

Il paradosso più comico — se non fosse pericoloso — è che l’Arezzo stava vincendo, ma loro imperterriti: boom, sfrùsh, pum.

Bravi. Coerenti almeno: se non possono brillare per cervello, lo fanno per fiammata.

Intanto steward, operatori e chiunque passasse di lì rischiavano l’acconciatura nuova, mentre qualcuno tra i tifosi amaranto ha sintetizzato il pensiero generale con un’eleganza tutta toscana:

“Quelli che vogliono andare in trasferta coi bomboni… si tagliano i coglioni da soli.”

Difficile dargli torto.

Il problema vero è che, per colpa di quattro esploratori della stupidità, le trasferte rischiano di diventare un miraggio, e le multe — quelle sì — arrivano puntuali come un rigore al 93’.

E, per essere chiari: che se le paghino di tasca loro, senza spacciarle per “passione” o “colore”.

La cosa divertente (per modo di dire) è che ieri gli ascolani, che certo non sono noti per essere suore di clausura, si sono comportati meglio di noi.

E quando gli avversari ti danno lezioni di civiltà, forse è il momento di chiedersi chi è davvero fuori categoria… e non in senso calcistico.