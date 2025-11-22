4.7 C
Foiano della Chiana, controllo notturno: arrestato 25enne trovato con una pistola

Durante un posto di controllo sulla SP 327 i Carabinieri di Cortona hanno scoperto droga in possesso del conducente e un’arma con matricola abrasa nello zaino di un passeggero. Il giovane è stato arrestato e trasferito al carcere di Arezzo

Nel corso di un posto di controllo effettuato lungo la Strada Provinciale 327 a Foiano della Chiana, i Carabinieri della Compagnia di Cortona hanno fermato un’autovettura con tre persone a bordo durante le consuete attività serali e notturne finalizzate alla prevenzione dei reati predatori.

Durante la verifica, i militari hanno rinvenuto una dose di cocaina addosso al conducente, immediatamente sequestrata. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Arezzo per uso personale di sostanze stupefacenti.

Le perquisizioni successive hanno portato alla scoperta, all’interno di uno zainetto appartenente a un 25enne di origini marocchine residente in provincia di Salerno, di una pistola con matricola abrasa e 11 proiettili. Il giovane è stato arrestato e condotto alla casa circondariale di Arezzo, a disposizione della Procura della Repubblica.

