Foiano della Chiana, controllo notturno: arrestato 25enne trovato con una pistola

Nel corso di un posto di controllo effettuato lungo la Strada Provinciale 327 a Foiano della Chiana, i Carabinieri della Compagnia di Cortona hanno fermato un’autovettura con tre persone a bordo durante le consuete attività serali e notturne finalizzate alla prevenzione dei reati predatori.
Durante la verifica, i militari hanno rinvenuto una dose di cocaina addosso al conducente, immediatamente sequestrata. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Arezzo per uso personale di sostanze stupefacenti.
Le perquisizioni successive hanno portato alla scoperta, all’interno di uno zainetto appartenente a un 25enne di origini marocchine residente in provincia di Salerno, di una pistola con matricola abrasa e 11 proiettili. Il giovane è stato arrestato e condotto alla casa circondariale di Arezzo, a disposizione della Procura della Repubblica.