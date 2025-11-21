“…questo NON è AMORE”: la Polizia di Stato rilancia la campagna contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato rinnova la campagna “…questo NON è AMORE”, dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. Le Questure tornano nelle piazze e nei luoghi pubblici per incontrare i cittadini, offrire ascolto e distribuire l’opuscolo informativo che raccoglie numeri utili, strumenti normativi e testimonianze di donne che hanno denunciato.

Nella prefazione all’edizione 2025, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sottolinea che ogni femminicidio è “una ferita che riguarda tutta la società”. Testimonial di quest’anno è Michelle Hunziker, che richiama l’importanza di un cambiamento culturale e del sostegno all’autonomia delle vittime.

Oltre alle attività rivolte alle donne, prosegue anche il Protocollo Zeus, che offre percorsi psicologici agli autori di comportamenti violenti per prevenire nuove condotte. La campagna si inserisce in una rete di collaborazioni tra Polizia, enti e associazioni per un intervento coordinato a tutela delle vittime e dei loro figli.