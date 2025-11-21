7.5 C
Comune di Arezzo
venerdì, Novembre 21, 2025
type here...
HomeCronacheAttualità“…questo NON è AMORE”: la Polizia di Stato rilancia la campagna contro...

“…questo NON è AMORE”: la Polizia di Stato rilancia la campagna contro la violenza sulle donne

In vista del 25 novembre, iniziative in tutta Italia per informare, ascoltare e sostenere le vittime, con la nuova edizione dell’opuscolo e il coinvolgimento di Michelle Hunziker

Redazione
By Redazione

-

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato rinnova la campagna “…questo NON è AMORE”, dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. Le Questure tornano nelle piazze e nei luoghi pubblici per incontrare i cittadini, offrire ascolto e distribuire l’opuscolo informativo che raccoglie numeri utili, strumenti normativi e testimonianze di donne che hanno denunciato.

Nella prefazione all’edizione 2025, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sottolinea che ogni femminicidio è “una ferita che riguarda tutta la società”. Testimonial di quest’anno è Michelle Hunziker, che richiama l’importanza di un cambiamento culturale e del sostegno all’autonomia delle vittime.

Oltre alle attività rivolte alle donne, prosegue anche il Protocollo Zeus, che offre percorsi psicologici agli autori di comportamenti violenti per prevenire nuove condotte. La campagna si inserisce in una rete di collaborazioni tra Polizia, enti e associazioni per un intervento coordinato a tutela delle vittime e dei loro figli.

Articoli correlati:

Giovani e prevenzione: al Men/Go Festival un presidio contro le infezioni sessualmente trasmissibili Funghi, prevenzione indispensabile: nel 2024 oltre 60 intossicazioni nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto Il CSI Arezzo contro il bullismo: al via un questionario anonimo per ascoltare e sostenere gli studenti Cortona, task force contro il West Nile: collaborazione tra CB2, Comuni, Asl e Istituto Zooprofilattico La classe terza D dell’Istituto Comprensivo Vasari scopre il cuore della Protezione Civile Giornata delle Vittime della Strada: la Prefettura di Arezzo rilancia l’impegno per la sicurezza Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: tutte le iniziative della Provincia di Arezzo Arezzo presenta la New Public Library: il nuovo cuore culturale e sociale della città

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
La Fraternità Federico Bindi apre “Casa Don Dino”
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024