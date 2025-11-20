Circa 90mila euro per la videosorveglianza in provincia di Arezzo: Nisini (Lega) saluta i nuovi fondi

Arrivano nuovi investimenti per la sicurezza nei comuni di Montevarchi, Civitella Val di Chiana e Marciano della Chiana, in provincia di Arezzo. Si tratta di circa 90mila euro complessivi destinati al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, misura ritenuta strategica per rafforzare la prevenzione e il controllo del territorio.
La deputata toscana della Lega, Tiziana Nisini, ha espresso soddisfazione per lo stanziamento, definendo le risorse «fondamentali per incrementare le tutele dei cittadini» e sottolineando il ruolo del sottosegretario all’Interno Nicola Molteni nell’attenzione ai temi legati alla sicurezza pubblica.
«Continueremo con convinzione a portare avanti ogni iniziativa per incrementare la sicurezza nelle nostre città, contrastando con ogni sistema ogni sacca di illegalità», ha dichiarato Nisini.