Arezzo, arrivano nuovi Carabinieri: rafforzato il presidio sul territorio

Arrivano nuovi rinforzi per l’Arma dei Carabinieri in Toscana e anche la provincia di Arezzo potrà contare su un significativo incremento di personale. Sono 238 i militari – 154 uomini e 84 donne – appartenenti al 143° e 144° corso di formazione che entreranno in servizio nei prossimi giorni nelle stazioni e tenenze della regione.

Provenienti dalle Scuole Allievi Carabinieri di Campobasso, Velletri, Taranto, Iglesias e Reggio Calabria, i nuovi militari inizieranno a operare sotto la guida dei rispettivi comandanti, con l’obiettivo di potenziare i servizi di controllo del territorio e aumentare la percezione di sicurezza nelle comunità locali.

A questo contingente si aggiungeranno, all’inizio del prossimo anno, altri 66 carabinieri, per un totale complessivo di 304 nuovi militari assegnati alla Toscana. Si tratta di un rafforzamento che rientra in una più ampia strategia di presidio costante del territorio, in risposta alle esigenze di sicurezza dei cittadini.

Il Comandante della Legione Carabinieri Toscana, Generale di Brigata Pierluigi Solazzo, ha accolto i nuovi arrivi con un indirizzo di saluto e gli auguri di buon lavoro, sottolineando l’importanza del loro ruolo all’interno delle comunità che andranno a servire