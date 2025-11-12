Furti in serie nell’aretino: un arresto a Montalto, caccia a due complici in fuga

Continua l’ondata di furti in abitazione che sta preoccupando l’intera provincia di Arezzo. Nella serata di ieri, a Montalto, i carabinieri hanno arrestato un uomo sorpreso a bordo di un’auto sospetta insieme ad altri due complici, riusciti però a fuggire a piedi dopo un inseguimento.

Il mezzo era stato segnalato alle forze dell’ordine dopo essere stato notato nei pressi di alcune abitazioni. Decisiva la collaborazione di un cittadino, che con prontezza ha posizionato il proprio furgone per ostacolare la fuga dei ladri.

All’interno dell’auto i militari hanno rinvenuto diversi oggetti di valore, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento. Le indagini puntano a verificare un possibile collegamento con i furti avvenuti nelle ore precedenti a Bibbiena, in Casentino, e a Ciggiano, in Valdichiana.

«Stiamo intensificando i servizi di controllo, soprattutto nelle fasce serali e notturne, le più colpite da episodi di questo tipo», ha spiegato un ufficiale dell’Arma. «Il coordinamento tra le varie compagnie e con le altre forze dell’ordine è fondamentale: l’intervento di ieri ne è la prova».

Cresce intanto la preoccupazione tra i residenti della zona. «Non siamo più tranquilli nemmeno a uscire di casa la sera – racconta una cittadina di Montalto – dobbiamo tenere sempre l’allarme inserito».

Le ricerche dei due complici in fuga proseguono senza sosta.