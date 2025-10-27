Centro Tecnico BM Arezzo lotta fino alla fine ma la capolista Costone vince 81-75

Si è decisa soltanto negli ultimi due minuti la sfida tra il Centro Tecnico BM Arezzo e la Vismederi Costone Siena, capolista e ancora imbattuta del campionato. Al Palasport Estra, gli amaranto hanno offerto una prestazione di grande intensità, cedendo solo nel finale con il punteggio di 75-81, ma uscendo tra gli applausi del pubblico.

L’avvio è stato brillante per i padroni di casa, avanti di cinque lunghezze grazie a una tripla di Corradossi. Siena però ha reagito con un parziale di 11-2 chiudendo il primo quarto sul 22-16. Gli ospiti hanno continuato a colpire dalla distanza con Matteo Paoli, toccando il massimo vantaggio di +11 (39-28 al 17′), prima del recupero aretino che ha portato il punteggio sul 33-40 all’intervallo.

Nel terzo quarto il Centro Tecnico BM ha provato a restare in scia, accorciando fino al -3 (39-42) con Corradossi, ma il Costone ha risposto allungando fino al 60-50 della terza sirena. La partita sembrava chiusa sul +12 (69-57) dopo il canestro di Ballabio, ma Arezzo ha reagito con grinta, difendendo forte e trovando punti pesanti con Rapini e Cazzanti. Proprio il tiro del pareggio di quest’ultimo ha girato sul ferro, lasciando spazio al contropiede decisivo di Zocca che ha spezzato l’equilibrio.

Nel finale, i senesi hanno consolidato il vantaggio dalla lunetta con Ballabio e Masciarelli, mentre la tripla di Pelucchini sulla sirena ha fissato il 75-81. Ottima la prova di Corradossi (22 punti), supportato da Pelucchini (12), Toia (11) e Rapini (10).

Domenica prossima la squadra di coach Fioravanti sarà impegnata in trasferta a La Spezia, con la speranza di recuperare Lemmi per ampliare le rotazioni e portare esperienza al quintetto amaranto.