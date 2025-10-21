11 C
Due medaglie interregionali per la Ginnastica Petrarca: Venturi e Perli dominano al cerchio nella Zona Tecnica di Roma

Le giovani ginnaste aretine conquistano oro e argento e staccano il pass per le finali nazionali di Caorle l’8 e 9 novembre

Nuovo trionfo per la Ginnastica Petrarca, che torna da Roma con due medaglie interregionali nella Zona Tecnica del Campionato di Specialità di Ginnastica Ritmica.
Protagoniste di questa impresa sono state Chiara Venturi e Giulia Perli, due giovani promesse nate nel 2011, che si sono messe in luce nel prestigioso scenario dell’accademia nazionale “Bruno Grandi”, dove si sono affrontate le migliori atlete del centro Italia.

Le due ginnaste aretine hanno firmato una prestazione da incorniciare nella specialità del cerchio, conquistando entrambe il podio tra ventisette concorrenti: Venturi ha ottenuto l’oro e il titolo di campionessa interregionale, mentre Perli ha centrato un brillante secondo posto ex aequo, completando una doppietta storica per la società aretina.

Guidate dalle allenatrici Francesca Lapi e Benedetta Moroni, le due Junior1 della Petrarca hanno confermato il valore del lavoro svolto in palestra e la solidità del progetto tecnico aretino. Oltre alle medaglie al cerchio, sono arrivati anche altri buoni risultati: Venturi ha chiuso nona alla palla, mentre Perli si è classificata quarta alle clavette, un risultato che potrebbe aprirle le porte del campionato italiano.

«Le nostre atlete – commentano Lapi e Moroni – hanno offerto una prova di altissimo livello che regala la grande emozione di poter gareggiare alla finale nazionale. Siamo orgogliose del loro impegno e consapevoli del loro potenziale per crescere ancora».

Il prossimo appuntamento sarà dunque a Caorle, sabato 8 e domenica 9 novembre, per le finali nazionali, dove Venturi e Perli rappresenteranno Arezzo con l’obiettivo di confermare il loro talento e puntare al tricolore.

