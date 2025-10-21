11 C
Comune di Arezzo
martedì, Ottobre 21, 2025
Associazione Motociclistica Aretina protagonista a Chiusdino: trionfi e podi nella penultima tappa del Campionato Toscano Motocross

Grandi prestazioni per i piloti AMA: Squarcialupi, Lapo e Lorenzo Aglietti, e Alamanni firmano una giornata da incorniciare sul tracciato senese

Redazione
By Redazione

-

Domenica 19 ottobre il crossodromo di Chiusdino è stato teatro della penultima tappa del Campionato Toscano Motocross e Minicross, un appuntamento che ha confermato l’Associazione Motociclistica Aretina (AMA) tra le realtà più competitive del panorama regionale.

A brillare tra i protagonisti della giornata è stato Mattia Squarcialupi, che nella categoria Debuttanti ha conquistato la vittoria assoluta grazie a due manche impeccabili, imponendo il suo ritmo sin dal primo giro e confermando il suo talento in continua crescita.

Nelle classi superiori, l’AMA ha continuato a dominare con prestazioni di altissimo livello. Lapo Aglietti ha imposto la sua legge nella 125 Junior, firmando due manche perfette e salendo sul gradino più alto del podio. Successo pieno anche per Elia Alamanni, che nella 125 Senior ha centrato il 1° posto assoluto, mostrando solidità e controllo. A completare la giornata trionfale, Lorenzo Aglietti ha chiuso con un brillante 2° posto nella MX2 Fast, frutto di una guida aggressiva e costante.

Soddisfazione e orgoglio nelle parole dei dirigenti dell’Associazione Motociclistica Aretina, che si congratulano con i propri piloti: «Questi risultati premiano l’impegno quotidiano, la passione e il lavoro di squadra che caratterizzano il nostro gruppo. Siamo fieri dei nostri ragazzi e del percorso che stanno costruendo».

Con una serie di podi che confermano la forza e la continuità del team, l’AMA si prepara ora all’ultimo appuntamento stagionale con l’obiettivo di chiudere al meglio un’annata ricca di soddisfazioni.

Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
