Chi ha staccato il pulsante del semaforo? Il misterioso caso dell’incrocio tra via Fiorentina e via Spallanzani

Doveva essere un semplice pulsante per far scattare il verde ai pedoni, ma all’incrocio tra via Fiorentina e via Spallanzani qualcuno ha deciso che quel piccolo dispositivo aveva vissuto abbastanza.

Oggi, è lì a penzoloni e un mistero degno di un film giallo… in tutti i sensi.

Chi è stato? Un pedone particolarmente irruento, stanco di aspettare il verde? Un automobilista esasperato dai “clic” continui dei passanti? O forse un amante del fai-da-te urbano, deciso a dare una “sistemata” personale alla viabilità cittadina?

Fatto sta che adesso, per attraversare, serve più coraggio che pazienza. E mentre i pedoni si interrogano, il palo giallo resta lì, ferito ma non vinto, a ricordare che il vandalismo urbano non risparmia nemmeno ciò che serve a tutti.

Un piccolo gesto incivile che però racconta molto: la fragilità dei beni comuni e l’abitudine tutta italiana di “lamentarsi del traffico” e, nel dubbio, danneggiare ciò che lo regola.

Nel frattempo, i residenti sperano che il pulsante venga presto ripristinato. Magari con un avviso chiaro:

“Premere con moderazione. E possibilmente, non staccare.”