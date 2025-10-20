15.9 C
Arezzo, rapina un’anziana in centro: arrestato. Espulso un pusher nigeriano già condannato

Fine settimana di controlli intensificati nel centro di Arezzo e nei comuni della provincia

Fine settimana di controlli straordinari per la Polizia di Stato di Arezzo, impegnata non solo nella vigilanza sulla movida ma anche in attività mirate contro i reati predatori e l’immigrazione irregolare.

Rapina a un’anziana: fermato in centro

Gli agenti delle volanti hanno arrestato un cittadino pakistano, autore di una rapina ai danni di un’anziana signora.
La donna, che stava passeggiando tranquillamente in centro, è stata strattonata per un braccio mentre l’uomo tentava di portarle via il portafoglio, contenente solo cinque euro.
L’intervento tempestivo della Polizia ha permesso di bloccare il rapinatore e di restituire la refurtiva alla vittima, comprensibilmente sotto shock ma illesa.

Espulso un irregolare con precedenti per droga

Parallelamente, il personale dell’Ufficio Immigrazione ha accompagnato al CPR di Potenza un cittadino nigeriano già condannato per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, irregolare sul territorio, non aveva più titolo per rimanere in Italia.

Provvedimenti del Questore

Durante la settimana, il Questore di Arezzo ha inoltre firmato diversi provvedimenti amministrativi — tra cui avvisi orali, ammonimenti e fogli di via — rivolti a persone già segnalate per comportamenti illegali.

Truffa a un’anziana: due anni di foglio di via

Tra i casi più significativi, quello di un uomo recentemente condannato per truffa, colpito da un foglio di via di due anni dal comune di Castel Focognano.
A maggio 2025, spacciandosi per Carabiniere, aveva raggirato un’anziana facendole credere che la figlia fosse coinvolta in un grave incidente. Per rendere credibile la storia, aveva fatto sentire alla vittima la voce di una donna che piangeva, riuscendo così a farsi consegnare 240 euro e alcuni gioielli. L’uomo era poi stato arrestato dai Carabinieri di Subbiano.

 Un fine settimana intenso, che conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nel garantire sicurezza e legalità, con controlli capillari e interventi efficaci in tutto il territorio aretino.

