Concluso l’addestramento del Nucleo SAPR Toscana presso la centrale di Santa Barbara

Si è concluso con successo l’addestramento dei piloti di droni dei Comandi della Toscana, organizzato dal Nucleo SAPR regionale, presso la centrale termoelettrica di Santa Barbara, nel comune di Cavriglia (AR).

L’attività, articolata in tre giornate di formazione intensiva, ha previsto nella prima fase l’addestramento alla guida su terreno non preparato, sotto la supervisione di un istruttore di patenti terrestri.

Durante la sessione, i partecipanti hanno potuto conoscere nel dettaglio le caratteristiche del quad e cimentarsi in un percorso fuoristrada appositamente allestito nella cava dove si tengono i corsi di guida per i Vigili del Fuoco.

Sono state simulate diverse condizioni operative: salite e discese ripide, guadi, dossi e tratti irregolari, per affinare la capacità di muoversi in sicurezza su terreni complessi durante gli interventi di emergenza.

Nelle giornate successive, il personale ha svolto prove pratiche con i droni del Nucleo SAPR, testando la nuova configurazione di installazione del sistema Lifeseeker sul modello Q… (da completare con il modello corretto).

Il Lifeseeker, dispositivo in grado di individuare segnali telefonici anche in assenza di copertura di rete, rappresenta un importante supporto tecnologico nelle operazioni di ricerca di dispersi in aree impervie o colpite da calamità.

L’attività si è svolta in un clima di piena collaborazione tra i vari Comandi provinciali toscani, confermando l’alto livello di preparazione e l’impegno costante nel potenziamento delle capacità operative del Corpo Nazionale.