16.5 C
Comune di Arezzo
domenica, Ottobre 19, 2025
type here...
HomeCronacheAttualitàConcluso l’addestramento del Nucleo SAPR Toscana presso la centrale di Santa Barbara

Concluso l’addestramento del Nucleo SAPR Toscana presso la centrale di Santa Barbara

Tre giornate di formazione e test operativi per i piloti di droni dei comandi toscani, tra esercitazioni su quad e sperimentazione del sistema Lifeseeker

Redazione
By Redazione

-

Si è concluso con successo l’addestramento dei piloti di droni dei Comandi della Toscana, organizzato dal Nucleo SAPR regionale, presso la centrale termoelettrica di Santa Barbara, nel comune di Cavriglia (AR).

L’attività, articolata in tre giornate di formazione intensiva, ha previsto nella prima fase l’addestramento alla guida su terreno non preparato, sotto la supervisione di un istruttore di patenti terrestri.
Durante la sessione, i partecipanti hanno potuto conoscere nel dettaglio le caratteristiche del quad e cimentarsi in un percorso fuoristrada appositamente allestito nella cava dove si tengono i corsi di guida per i Vigili del Fuoco.
Sono state simulate diverse condizioni operative: salite e discese ripide, guadi, dossi e tratti irregolari, per affinare la capacità di muoversi in sicurezza su terreni complessi durante gli interventi di emergenza.

Nelle giornate successive, il personale ha svolto prove pratiche con i droni del Nucleo SAPR, testando la nuova configurazione di installazione del sistema Lifeseeker sul modello Q… (da completare con il modello corretto).
Il Lifeseeker, dispositivo in grado di individuare segnali telefonici anche in assenza di copertura di rete, rappresenta un importante supporto tecnologico nelle operazioni di ricerca di dispersi in aree impervie o colpite da calamità.

L’attività si è svolta in un clima di piena collaborazione tra i vari Comandi provinciali toscani, confermando l’alto livello di preparazione e l’impegno costante nel potenziamento delle capacità operative del Corpo Nazionale.

Articoli correlati:

Attivato ad Arezzo il Servizio Regionale per le Emergenze Sociali (SEUS) Alloggi ERP: pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito del Comune di Arezzo ISDE Arezzo: “senza dati aggiornati, no all’ampliamento del termovalorizzatore” Lavanderia  ospedale: “bucato” il quadro occupazionale San Donato, via al nuovo blocco operatorio: da giovedì i primi interventi nelle sale hi-tech Un aiuto concreto per i gatti del Rifugio Cinni: 4.000 euro dal Comune di Arezzo Giovani voci contro la guerra: due studenti aretini premiati a Firenze nel concorso ANVCG Toscana Premiazione nazionale del Progetto “PretenDiamo Legalità”: il Convitto Nazionale di Arezzo vince con un elaborato su disabilità e inclusione

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Grande successo ad Arezzo per l’11° Campionato Italiano di fondo su pista dei Vigili del Fuoco
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024