Undici medaglie per il Centro Taekwondo Arezzo: un avvio di stagione da campioni

La nuova stagione agonistica si apre nel migliore dei modi per il Centro Taekwondo Arezzo, che torna sul tatami conquistando undici medaglie interregionali tra Roma e Giugliano in Campania. La società guidata dal Maestro Andrea Rescigno ha infatti raccolto quattro ori, tre argenti e due bronzi al torneo Eterna Urbe di Roma, a cui si aggiungono due bronzi ottenuti al Campionato Interregionale Campania.

A Roma, nella prestigiosa cornice del torneo Eterna Urbe – che ha visto la partecipazione di ventuno squadre provenienti da sette regioni italiane – gli aretini si sono distinti conquistando il quarto posto assoluto nella classifica generale della categoria Kids/Cadetti.

I titoli d’oro portano la firma di Sara Micera (Junior -46kg), Matteo Vincigliati (Cadetti -37kg), Viola Vincigliati (Cadette -44kg) e Sara Steccato (Cadette -59kg). Sul secondo gradino del podio sono saliti Matilde Falsini (Junior -52kg), Michelangelo Falsini (Children -27kg) e Delia Elena Serse (Children -37kg), mentre il bronzo è andato a Jozef Kacaj (Children -24kg) e Costanza Massaini (Cadette -51kg).

A completare il medagliere, i risultati del Campionato Interregionale Campania, dove Viola e Matteo Vincigliati hanno conquistato due bronzi rispettivamente nelle categorie -44kg e -37kg Cadetti, confermando la loro costanza e l’alto livello tecnico raggiunto.

«Il Centro Taekwondo Arezzo – commenta il Maestro Rescigno – continua a distinguersi a livello nazionale, unendo risultati di prestigio a un percorso di formazione sportiva fondato sui valori autentici dello sport e sulla crescita dei giovani atleti. Questi traguardi sul tatami arricchiscono un momento di grande entusiasmo, coincidente con la ripresa dei corsi per bambini e bambine dai sei ai dieci anni presso la palestra del Liceo Scientifico “Redi”, dove i nuovi iscritti stanno muovendo i primi passi in una disciplina che combina velocità, agilità e disciplina».