16.5 C
Comune di Arezzo
giovedì, Ottobre 16, 2025
type here...
HomeCronacheSportUndici medaglie per il Centro Taekwondo Arezzo: un avvio di stagione da...

Undici medaglie per il Centro Taekwondo Arezzo: un avvio di stagione da campioni

Ottimo esordio stagionale per la squadra aretina guidata dal Maestro Rescigno: quattro ori, tre argenti e quattro bronzi tra Roma e Giugliano in Campania

Redazione
By Redazione

-

La nuova stagione agonistica si apre nel migliore dei modi per il Centro Taekwondo Arezzo, che torna sul tatami conquistando undici medaglie interregionali tra Roma e Giugliano in Campania. La società guidata dal Maestro Andrea Rescigno ha infatti raccolto quattro ori, tre argenti e due bronzi al torneo Eterna Urbe di Roma, a cui si aggiungono due bronzi ottenuti al Campionato Interregionale Campania.

A Roma, nella prestigiosa cornice del torneo Eterna Urbe – che ha visto la partecipazione di ventuno squadre provenienti da sette regioni italiane – gli aretini si sono distinti conquistando il quarto posto assoluto nella classifica generale della categoria Kids/Cadetti.

I titoli d’oro portano la firma di Sara Micera (Junior -46kg), Matteo Vincigliati (Cadetti -37kg), Viola Vincigliati (Cadette -44kg) e Sara Steccato (Cadette -59kg). Sul secondo gradino del podio sono saliti Matilde Falsini (Junior -52kg), Michelangelo Falsini (Children -27kg) e Delia Elena Serse (Children -37kg), mentre il bronzo è andato a Jozef Kacaj (Children -24kg) e Costanza Massaini (Cadette -51kg).

A completare il medagliere, i risultati del Campionato Interregionale Campania, dove Viola e Matteo Vincigliati hanno conquistato due bronzi rispettivamente nelle categorie -44kg e -37kg Cadetti, confermando la loro costanza e l’alto livello tecnico raggiunto.

«Il Centro Taekwondo Arezzo – commenta il Maestro Rescigno – continua a distinguersi a livello nazionale, unendo risultati di prestigio a un percorso di formazione sportiva fondato sui valori autentici dello sport e sulla crescita dei giovani atleti. Questi traguardi sul tatami arricchiscono un momento di grande entusiasmo, coincidente con la ripresa dei corsi per bambini e bambine dai sei ai dieci anni presso la palestra del Liceo Scientifico “Redi”, dove i nuovi iscritti stanno muovendo i primi passi in una disciplina che combina velocità, agilità e disciplina».

Articoli correlati:

L’A.K.A. Arezzo brilla all’Open di Slovenia: cinque medaglie e secondo posto per la Toscana Playoff Serie C: il Girone B dimostra la sua forza. E l’Arezzo può guardarsi allo specchio con orgoglio Varela scatta, Arena spinge e io… l’ho già detto: quest’anno si sale! Amaranto Channel diventa partner ufficiale Lega Pro: dirette e contenuti esclusivi sull’Arezzo Dopo la spaghettata di pesce, l’Arezzo si digerisce il Bra con due gol e tanto sudore Coppa Italia, Arezzo di rimonta: Bra battuto 2-1 Commenti e discussione dopo la prima di Coppa 52ª Scalata al Castello: ad Arezzo arriva il fuoriclasse etiope Haile Telahun Bekele

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Grandi nomi e grandi storie: al via la nuova stagione 2025/26 del Teatro degli Antei di Pratovecchio Stia
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024