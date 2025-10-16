Arezzo: la Polizia di Stato intensifica i controlli. Espulso cittadino irregolare e adottate diverse misure di prevenzione

Prosegue l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia di Stato di Arezzo.

Nel corso dei recenti servizi straordinari nel centro cittadino, gli agenti hanno rintracciato un cittadino nigeriano irregolare, con numerosi precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio, accompagnandolo al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma in vista dell’espulsione dal territorio nazionale.

Parallelamente, la Divisione Anticrimine della Questura ha proposto al Tribunale di Firenze la misura della sorveglianza speciale per un cittadino pakistano residente ad Arezzo, responsabile di furti e rapine ai danni di esercizi commerciali.

Il Questore ha inoltre disposto diversi provvedimenti amministrativi:

Avviso orale a un uomo che aveva aggredito personale sanitario a Bibbiena;

a un uomo che aveva aggredito personale sanitario a Bibbiena; Ammonimento nei confronti di un giovane autore di violenze verso la madre;

nei confronti di un giovane autore di violenze verso la madre; Divieto di accesso (DACUR) per un soggetto sorpreso a disfarsi di droga nella stazione ferroviaria di Arezzo.

Emessi anche due fogli di via: uno nei confronti di un uomo residente a Castiglion Fiorentino, coinvolto in furti d’auto nella zona di Saione, e un altro per un soggetto di Castiglion del Lago responsabile di truffe a danno di attività commerciali di Castiglion Fiorentino.

La costante attività della Polizia di Stato conferma l’impegno quotidiano a tutela della sicurezza e della legalità nel territorio aretino.