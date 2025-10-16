16.4 C
Comune di Arezzo
giovedì, Ottobre 16, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaArezzo: la Polizia di Stato intensifica i controlli. Espulso cittadino irregolare e...

Arezzo: la Polizia di Stato intensifica i controlli. Espulso cittadino irregolare e adottate diverse misure di prevenzione

Controlli straordinari della Polizia di Stato nel centro di Arezzo: espulsioni, misure di prevenzione e provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica

Redazione
By Redazione

-

Prosegue l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia di Stato di Arezzo.
Nel corso dei recenti servizi straordinari nel centro cittadino, gli agenti hanno rintracciato un cittadino nigeriano irregolare, con numerosi precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio, accompagnandolo al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma in vista dell’espulsione dal territorio nazionale.

Parallelamente, la Divisione Anticrimine della Questura ha proposto al Tribunale di Firenze la misura della sorveglianza speciale per un cittadino pakistano residente ad Arezzo, responsabile di furti e rapine ai danni di esercizi commerciali.

Il Questore ha inoltre disposto diversi provvedimenti amministrativi:

  • Avviso orale a un uomo che aveva aggredito personale sanitario a Bibbiena;
  • Ammonimento nei confronti di un giovane autore di violenze verso la madre;
  • Divieto di accesso (DACUR) per un soggetto sorpreso a disfarsi di droga nella stazione ferroviaria di Arezzo.

Emessi anche due fogli di via: uno nei confronti di un uomo residente a Castiglion Fiorentino, coinvolto in furti d’auto nella zona di Saione, e un altro per un soggetto di Castiglion del Lago responsabile di truffe a danno di attività commerciali di Castiglion Fiorentino.

La costante attività della Polizia di Stato conferma l’impegno quotidiano a tutela della sicurezza e della legalità nel territorio aretino.

Articoli correlati:

Arezzo: misure di prevenzione della Polizia di Stato, 4 DACUR a minorenni, 3 fogli di via e ammonimenti per violenza domestica Controlli straordinari della Polizia di Stato ad Arezzo: espulsione per irregolare e provvedimenti contro soggetti pericolosi Tradizione e sicurezza: alla Giostra del Saracino arrivano i controlli alcolemici su base volontaria Arrestato a Sansepolcro con fucile e coltelli: in manette un 40enne di Citerna Incendio a Civitella in Valdichiana: la squadra AIB del Casentino interviene con bonifica e fascia di sicurezza Primo caso locale di West Nile Virus in Toscana: paziente di Cortona in buone condizioni Arezzo e Montevarchi, maxi controlli interforze: due arresti per droga, denunce e sanzioni West Nile Virus, casi in aumento in Valdichiana: sorveglianza costante della Asl Toscana sud est

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Undici medaglie per il Centro Taekwondo Arezzo: un avvio di stagione da campioni
Articolo successivo
Arezzo sfida l’inflazione: qui il portafoglio piange… ma con stile
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024