Casentino Bike 2025: Allodi sorprende e batte il campione uscente Valdrighi

La Casentino Bike 2025 ha regalato spettacolo e grande emozione sui sentieri del Casentino. A imporsi è stato Lorenzo Allodi (Olympia), autore di una prestazione magistrale sul percorso principale di 63 km e 2.300 metri di dislivello, chiudendo in 2h26’42” e superando di appena 18 secondi il campione uscente Stefano Valdrighi (Bottecchia Factory Team). Terzo gradino del podio per Alex Pelucchini (Bravi Platforms Team), staccato di 4’39”.

La gara, che ha chiuso la stagione di Appennino Superbike, Coppa Toscana MTB, Rampitek e Challenge Foreste Casentinesi, ha visto centinaia di biker contendersi gli ultimi punti dei rispettivi circuiti, in quella che è stata la prima vera Granfondo autunnale della stagione.

Fuori dal podio si sono messi in evidenza Luca Cacchi (Bad Team) e Matteo Spinetti (Ciclissimo Bike), rispettivamente quarto e quinto, mentre tra le donne il successo è andato a Maria Cristina Nisi (Boscaro Racing Team) con 3h21’39”, davanti a Cristiana Lippi (Ciclissimo Bike, +2’54”) e Martina Zoli (Bikefan, +9’58”).

Sulla distanza più corta di 41 km e 1.300 metri di dislivello, vittoria maschile per Nicolò Cannugi (Gs Avis Pratovecchio) in 1h41’12”, seguito da Brian Ceccarelli (CC Appenninico 1907, +2’03”) e Mattia Contemori (Donkey Bike Sinalunga, +2’08”). Tra le donne, primo posto per Luisa De Lorenzo Poz (Team Estebike Zordan, 2h32’05”), davanti a Elena Bonacci (Ven MTB, +38″) e Giada Zerini (CC Appenninico 1907, +2’26”).

In totale, 275 i partecipanti tra i due percorsi, a conferma del successo della manifestazione. Grande apprezzamento anche per l’escursione in e-bike di sabato, dedicata alla memoria di Gianni Milli, che ha aperto il weekend sportivo con entusiasmo e partecipazione.

Foto: BikeiAmo