14 C
Comune di Arezzo
domenica, Ottobre 5, 2025
Calcio a Cortona: 20enne ferito, trasportato d’urgenza a Careggi

Giovane soccorso durante una partita di calcio a Pietraia, Cortona

Oggi pomeriggio, 5 ottobre 2025, intorno alle 17:30, un giovane di 20 anni è rimasto ferito durante una partita di calcio in località Pietraia, nel comune di Cortona.

Immediato l’allarme al 118 dell’Asl Toscana Sud Est: sul posto è intervenuta un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Cortona, mentre l’elisoccorso Pegaso 1 ha provveduto al trasporto urgente del ragazzo all’ospedale Careggi di Firenze. Le condizioni del giovane hanno reso necessario il trasferimento in codice 3, indicativo di massima gravità.

Le autorità stanno ora ricostruendo la dinamica dell’incidente per chiarire le cause del trauma subito durante l’incontro sportivo.

