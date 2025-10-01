15.2 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Ottobre 1, 2025
Una famiglia fiorentina ridà vita al cuore di Cetica: riapre il bar del paese

Dal capoluogo toscano a Cetica, una famiglia porta nuova vita e socialità al piccolo borgo montano

A Cetica, borgo montano del Comune di Castel San Niccolò, noto per le patate rosse e per una comunità resiliente che non ha mai smesso di credere nelle terre alte, ha riaperto il bar alimentari del paese.

La notizia è stata accolta con entusiasmo dall’amministrazione comunale e dal sindaco, che hanno salutato l’arrivo della famiglia Manetti – Simone, Beatrice e i figli Amar e Salman – trasferitasi da Firenze in Casentino per realizzare un sogno di vita autentica.

“Per noi il Casentino è sempre stato un rifugio di natura e tranquillità – racconta Beatrice –. Cercavamo un luogo vero, ricco di tradizioni e calore umano. Quando abbiamo scoperto che a Cetica il bar era chiuso, abbiamo deciso di rimetterlo in vita e con esso di dare nuova linfa alla comunità. Lo abbiamo chiamato La Piazza, perché vogliamo che sia uno spazio d’incontro e condivisione”.

Il locale non è solo bar, ma anche negozio di alimentari e piccola cucina, dove sarà possibile pranzare, fare merenda o semplicemente ritrovarsi. Una presenza preziosa sia per i residenti che per i turisti, sempre più attratti dalla bellezza di questo angolo di Casentino.

Beatrice, ex sarta di scena al Teatro comunale di Firenze, e Simone, impegnato per anni nel settore delle riprese video insieme al suocero, hanno deciso di cambiare vita. Con loro Amar, studente di Fisica all’Università di Firenze, e Salman, che pur vivendo fuori torna spesso in paese.

Cetica, che conta circa 310 abitanti stabili e in estate supera le 900 presenze, ritrova così un punto di riferimento sociale ed economico. Un segnale forte di rinascita per la comunità e di speranza per le aree montane.

