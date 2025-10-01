Confartigianato Arezzo celebra tre nuovi Maestri Artigiani: eccellenza e tradizione toscana

Tre nuovi Maestri Artigiani arricchiscono il panorama dell’artigianato aretino e toscano. La Camera di commercio ha consegnato gli attestati a Steve Angeli, titolare del laboratorio orafo Steli d’Oro di Arezzo; Pietro Fabbroni, scalpellino e scultore della Bottega “BIRI” di Terranuova Bracciolini nonché Presidente di Confartigianato Artistico; e Roberto Gallorini, incastonatore, incisore e gemmologo di Castiglion Fiorentino.

Il riconoscimento, previsto dalla Legge regionale sull’artigianato della Toscana, premia la lunga esperienza professionale, l’eccellenza nelle tecniche artigiane e la capacità di trasmettere conoscenze alle nuove generazioni.

“Il ruolo dei Maestri Artigiani è fondamentale – spiega Maurizio Baldi, Presidente di Confartigianato Arezzo –. Essi custodiscono un patrimonio di competenze che va preservato non solo per la sopravvivenza delle botteghe, ma anche per la tutela dell’identità culturale del territorio”.

Steve Angeli lavora da oltre vent’anni come orafo, creando gioielli su commissione con tecniche tradizionali unite a innovazioni tecnologiche come incisioni laser, saldature di precisione e progettazione 3D.

Pietro Fabbroni, erede di una lunga tradizione familiare, si dedica da più di vent’anni alla lavorazione del materiale lapideo, realizzando restauri conservativi, pavimenti, caminetti, scale e altri elementi architettonici in marmo e pietra serena, per clienti italiani e internazionali.

Roberto Gallorini unisce competenze artigianali e tecnologie di design industriale nell’oreficeria artistica, realizzando gioielli unici e modelli su commissione. È anche iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Arezzo.

I tre Maestri si uniscono ai 15 già operanti in provincia e ai 294 in tutta la Toscana, rafforzando la rete dell’eccellenza artigiana regionale. Tra questi figurano restauratori, ceramisti, falegnami, orafo-gemmologi, tessitori e sarti, veri custodi di saperi tradizionali che Confartigianato continua a valorizzare.

Il riconoscimento è stato consegnato ieri pomeriggio durante la riunione della Giunta camerale dal Presidente della Camera di commercio di Arezzo-Siena e Unioncamere Toscana, Massimo Guasconi, in un momento di grande soddisfazione per la categoria e per l’intero territorio.