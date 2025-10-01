15.2 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Ottobre 1, 2025
type here...
HomeCronacheAttualitàConfartigianato Arezzo celebra tre nuovi Maestri Artigiani: eccellenza e tradizione toscana

Confartigianato Arezzo celebra tre nuovi Maestri Artigiani: eccellenza e tradizione toscana

Steve Angeli, Pietro Fabbroni e Roberto Gallorini ricevono il prestigioso riconoscimento regionale, custodi di mestieri d’arte da tramandare

Redazione
By Redazione

-

Tre nuovi Maestri Artigiani arricchiscono il panorama dell’artigianato aretino e toscano. La Camera di commercio ha consegnato gli attestati a Steve Angeli, titolare del laboratorio orafo Steli d’Oro di Arezzo; Pietro Fabbroni, scalpellino e scultore della Bottega “BIRI” di Terranuova Bracciolini nonché Presidente di Confartigianato Artistico; e Roberto Gallorini, incastonatore, incisore e gemmologo di Castiglion Fiorentino.

Il riconoscimento, previsto dalla Legge regionale sull’artigianato della Toscana, premia la lunga esperienza professionale, l’eccellenza nelle tecniche artigiane e la capacità di trasmettere conoscenze alle nuove generazioni.

“Il ruolo dei Maestri Artigiani è fondamentale – spiega Maurizio Baldi, Presidente di Confartigianato Arezzo –. Essi custodiscono un patrimonio di competenze che va preservato non solo per la sopravvivenza delle botteghe, ma anche per la tutela dell’identità culturale del territorio”.

Steve Angeli lavora da oltre vent’anni come orafo, creando gioielli su commissione con tecniche tradizionali unite a innovazioni tecnologiche come incisioni laser, saldature di precisione e progettazione 3D.

Pietro Fabbroni, erede di una lunga tradizione familiare, si dedica da più di vent’anni alla lavorazione del materiale lapideo, realizzando restauri conservativi, pavimenti, caminetti, scale e altri elementi architettonici in marmo e pietra serena, per clienti italiani e internazionali.

Roberto Gallorini unisce competenze artigianali e tecnologie di design industriale nell’oreficeria artistica, realizzando gioielli unici e modelli su commissione. È anche iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Arezzo.

I tre Maestri si uniscono ai 15 già operanti in provincia e ai 294 in tutta la Toscana, rafforzando la rete dell’eccellenza artigiana regionale. Tra questi figurano restauratori, ceramisti, falegnami, orafo-gemmologi, tessitori e sarti, veri custodi di saperi tradizionali che Confartigianato continua a valorizzare.

Il riconoscimento è stato consegnato ieri pomeriggio durante la riunione della Giunta camerale dal Presidente della Camera di commercio di Arezzo-Siena e Unioncamere Toscana, Massimo Guasconi, in un momento di grande soddisfazione per la categoria e per l’intero territorio.

Articoli correlati:

Tradizione e sicurezza: alla Giostra del Saracino arrivano i controlli alcolemici su base volontaria Alla Lady Chef Silvia Regi Baracchi il Premio “Sagra della Porchetta 2025” di Monte San Savino Una famiglia fiorentina ridà vita al cuore di Cetica: riapre il bar del paese Maltempo, codice arancione: lunedì 5 maggio chiusa la scuola Acropoli Castelfranco Piandiscò in fiore: racconto fotografico della Festa del Giaggiolo Caro energia, difendersi si può: incontri informativi a Bibbiena e Camucia Auto elettriche, nuove colonnine di ricarica in arrivo anche in provincia di Arezzo grazie a Poste Italiane La Verna, arriva il 118 per i pellegrini del Giubileo: ambulanza attiva ogni giorno fino a ottobre

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Una famiglia fiorentina ridà vita al cuore di Cetica: riapre il bar del paese
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024