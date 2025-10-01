15.2 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Ottobre 1, 2025
type here...
HomeCronacheAttualitàCortona, task force contro il West Nile: collaborazione tra CB2, Comuni, Asl...

Cortona, task force contro il West Nile: collaborazione tra CB2, Comuni, Asl e Istituto Zooprofilattico

In Valdichiana Aretina istituzioni e Consorzio di Bonifica uniti per limitare la diffusione del virus

Redazione
By Redazione

-

In Valdichiana Aretina, dove sono stati registrati casi autoctoni di West Nile, è stata avviata un’azione congiunta tra Comuni, Asl Toscana Sud Est, Istituto Zooprofilattico e Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno.

A Cortona si è svolto un sopralluogo nelle aree più critiche per programmare interventi di manutenzione dei corsi d’acqua, così da ridurre i ristagni che favoriscono la proliferazione delle zanzare-vettore. L’obiettivo è integrare la prevenzione sanitaria con le attività di bonifica idraulica.

Il Consorzio inserirà gli interventi in un piano di manutenzione condiviso con Asl e amministrazioni locali. Intanto, proseguono i trattamenti larvicidi e le azioni di prevenzione, che richiedono anche la collaborazione dei cittadini, invitati a eliminare ristagni d’acqua e adottare misure di protezione individuale.

Articoli correlati:

“Commercianti sentinelle del centro”: ad Arezzo parte il progetto per una città più sicura Tradizione e sicurezza: alla Giostra del Saracino arrivano i controlli alcolemici su base volontaria Giovani e prevenzione: al Men/Go Festival un presidio contro le infezioni sessualmente trasmissibili Funghi, prevenzione indispensabile: nel 2024 oltre 60 intossicazioni nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto Il CSI Arezzo contro il bullismo: al via un questionario anonimo per ascoltare e sostenere gli studenti Maternità senza rete. Quando una madre cade, chi la raccoglie? Maltempo, codice arancione: lunedì 5 maggio chiusa la scuola Acropoli Caro energia, difendersi si può: incontri informativi a Bibbiena e Camucia

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Arezzo, irregolarità nella gestione dei centri migranti: cinque indagati e sequestro da 720mila euro alla cooperativa Desy
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024