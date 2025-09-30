15.6 C
Comune di Arezzo
martedì, Settembre 30, 2025
type here...
HomeCronacheAttualitàNSC: “Un CPR in Toscana è necessario per la sicurezza dei cittadini...

NSC: “Un CPR in Toscana è necessario per la sicurezza dei cittadini e per supportare le Forze dell’Ordine”

Il Nuovo Sindacato Carabinieri rilancia la proposta di un Centro di Permanenza per il Rimpatrio in Toscana

Redazione
By Redazione

-

«Siamo pienamente d’accordo con le dichiarazioni dell’onorevole Giovanni Donzelli sulla necessità di istituire un Centro di Permanenza per il Rimpatrio in Toscana» – afferma Massimiliano Zetti, segretario generale del Nuovo Sindacato Carabinieri.

Secondo Zetti, la creazione di un CPR «agevolerebbe concretamente il lavoro delle Forze dell’Ordine senza compromettere la sicurezza dei cittadini». Il sindacato, infatti, denuncia come l’assenza di una struttura di questo tipo abbia aggravato le conseguenze legate ai numerosi episodi di criminalità riconducibili a stranieri irregolari, in particolare a Firenze e nel resto della Toscana.

«Oggi – spiega – le pattuglie che si trovano a fermare cittadini colpiti da provvedimenti di espulsione devono affrontare trasferte fino a Roma, o addirittura in Calabria, con tempi che possono impegnare i militari anche per due giorni. Questo comporta disagi familiari e, soprattutto, lascia i cittadini privi di pattuglie e servizi di prevenzione sul territorio».

Per il segretario generale dell’NSC «è arrivato il momento di superare le contrapposizioni ideologiche: i CPR rappresentano uno strumento amministrativo indispensabile per contrastare la tratta di esseri umani, sostenere l’operato delle Forze dell’Ordine e garantire quegli standard minimi di sicurezza a cui i cittadini onesti hanno diritto».

Articoli correlati:

Maltempo, codice arancione: lunedì 5 maggio chiusa la scuola Acropoli Tradizione e sicurezza: alla Giostra del Saracino arrivano i controlli alcolemici su base volontaria Provincia di Arezzo: chiusura totale del ponte SP70 a Montemignaio per lavori di manutenzione straordinaria Giostra del Saracino del 7 settembre 2025: confermate le misure di sicurezza Sicurezza del distretto orafo: il Sottosegretario Prisco incontra la Consulta in Prefettura Ghinelli: “sul fronte migranti e sicurezza il Governo ha ascoltato il nostro appello” Parcheggio gratuito davanti alle scuole: prorogato il progetto fino al 2026 Arezzo, quasi 3 milioni di euro per nuove opere: via libera alla seconda variazione di bilancio regionale

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Il “Pallone” di Montecchio si sbuccia come una cipolla!
Articolo successivo
Petra Magoni e i Senza Freni: reunion trent’anni dopo ad Arezzo Wave
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024