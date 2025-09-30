15.6 C
Comune di Arezzo
martedì, Settembre 30, 2025
type here...
HomeLifestyleCultura e tempo liberoPetra Magoni e i Senza Freni: reunion trent’anni dopo ad Arezzo Wave

Petra Magoni e i Senza Freni: reunion trent’anni dopo ad Arezzo Wave

La cantante toscana torna ad Arezzo Wave con la sua prima band, i Senza Freni, per una reunion simbolica trent’anni dopo

Redazione
By Redazione

-

Petra Magoni, tra le voci più apprezzate della scena italiana, torna sul palco di Arezzo Wave con la sua prima storica band, i Senza Freni, a trent’anni dal debutto. Con Manela, Manuele Scatena, Antonio Baldini, Leonardo Orlando e Massimiliano Lipari, la cantante riscopre l’energia anticonformista che caratterizzava il gruppo negli anni ’90, tra funk e rock, divertimento e “sana follia”.

L’occasione nasce dall’invito del fondatore del festival Mauro Valenti, che ha proposto a Magoni di esibirsi durante la 39ª edizione. Il ritorno con i Senza Freni non è solo nostalgia: «Con loro ho imparato a sentirmi libera sul palco – racconta – e oggi quella stessa intesa è intatta».

In programma un medley dei brani originali, rivisitati per l’occasione, e l’idea di pubblicare un vecchio disco mai uscito, forse già dal 2026. Un progetto che potrebbe sorprendere chi è abituato a conoscere Magoni in altri contesti artistici, ma che conferma la sua capacità di reinventarsi senza perdere autenticità.

Quest’anno Arezzo Wave Love Contest & Festival si svolgerà il 3 e 4 ottobre al Teatro Tenda di Arezzo. La due giorni ospiterà le finali nazionali del concorso dedicato ai giovani musicisti emergenti, oltre ad attività collaterali e momenti di incontro. Il 3 ottobre saliranno sul palco i finalisti regionali, mentre il 4 ottobre si terrà la premiazione del vincitore nazionale, con la partecipazione di Ralf DJ e altri ospiti.

Articoli correlati:

Dietro la scena, dentro il set dell’umano “Incontri” alla Fortezza: tre giorni per celebrare la creatività nelle scuole Torna “Saione Mob”: una festa lunga un giorno per scoprire il volto più vivo e creativo del quartiere Arezzo Wave Band 2025: Oltre 2.500 musicisti in gara. Ora la città decida se scommettere sul futuro della musica Concorso di poesia “Marco Gennaioli”: premiati i giovani vincitori a Palazzo delle Laudi Corso gratuito per proprietari di cani: al via teoria e pratica per vivere al meglio la città con il proprio pet Il torrente Chiassa diventa museo: nasce ad Arezzo il primo spazio dedicato alle “arti umide” “La danza che muove” torna ad Arezzo: il 18 maggio al Parco del Pionta la performance POP per bambini e famiglie

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
NSC: “Un CPR in Toscana è necessario per la sicurezza dei cittadini e per supportare le Forze dell’Ordine”
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024