Petra Magoni e i Senza Freni: reunion trent’anni dopo ad Arezzo Wave

Petra Magoni, tra le voci più apprezzate della scena italiana, torna sul palco di Arezzo Wave con la sua prima storica band, i Senza Freni, a trent’anni dal debutto. Con Manela, Manuele Scatena, Antonio Baldini, Leonardo Orlando e Massimiliano Lipari, la cantante riscopre l’energia anticonformista che caratterizzava il gruppo negli anni ’90, tra funk e rock, divertimento e “sana follia”.

L’occasione nasce dall’invito del fondatore del festival Mauro Valenti, che ha proposto a Magoni di esibirsi durante la 39ª edizione. Il ritorno con i Senza Freni non è solo nostalgia: «Con loro ho imparato a sentirmi libera sul palco – racconta – e oggi quella stessa intesa è intatta».

In programma un medley dei brani originali, rivisitati per l’occasione, e l’idea di pubblicare un vecchio disco mai uscito, forse già dal 2026. Un progetto che potrebbe sorprendere chi è abituato a conoscere Magoni in altri contesti artistici, ma che conferma la sua capacità di reinventarsi senza perdere autenticità.

Quest’anno Arezzo Wave Love Contest & Festival si svolgerà il 3 e 4 ottobre al Teatro Tenda di Arezzo. La due giorni ospiterà le finali nazionali del concorso dedicato ai giovani musicisti emergenti, oltre ad attività collaterali e momenti di incontro. Il 3 ottobre saliranno sul palco i finalisti regionali, mentre il 4 ottobre si terrà la premiazione del vincitore nazionale, con la partecipazione di Ralf DJ e altri ospiti.