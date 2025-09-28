Primavera 3, Arezzo piegato dal Pontedera: finisce 2-4 al “Comunale”

L’Arezzo Primavera cede in casa al Pontedera, che si impone 4-2 in una sfida intensa e ricca di episodi. Gli amaranto hanno mostrato carattere e voglia di rimonta, ma hanno pagato a caro prezzo alcune disattenzioni difensive nei momenti decisivi del match.

La gara si mette subito in salita per i padroni di casa: al 10’ un errore in fase di costruzione regala al Pontedera un rigore trasformato da Mesisca. La risposta dell’Arezzo è immediata e al 24’ Sussi trova il gol dell’1-1 con un tiro preciso dal limite. Ma poco dopo, sugli sviluppi di un corner, Carlesi riporta avanti gli ospiti con un colpo di testa che vale l’1-2.

Nella ripresa l’Arezzo alza il ritmo e sfiora il pareggio due volte ancora con Sussi: prima un difensore salva sulla linea, poi il portiere Raffi compie un intervento miracoloso su punizione. Occasioni che avrebbero potuto cambiare la partita, ma al 40’ è Innocenti a firmare il tris con un’azione personale. Gli amaranto non mollano e nel recupero accorciano le distanze con Paglicci, bravo a finalizzare sotto porta. Ma nel finale arriva la stoccata definitiva: un retropassaggio mal gestito apre la strada a Sassorossi, che fissa il risultato sul 2-4.

Per l’Arezzo resta la delusione di una sconfitta maturata negli episodi, ma anche la consapevolezza di avere le qualità per ripartire con maggiore convinzione nelle prossime sfide di campionato.

Foto: S.S. Arezzo