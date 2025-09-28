Serie B femminile, l’ACF Arezzo cade a Cesena: non basta la doppietta di Razzolini

Dopo la pausa per la Coppa Italia, riparte il campionato di Serie B femminile e l’ACF Arezzo torna in campo con una trasferta impegnativa. Sul terreno del Cesena, le amaranto lottano ma escono sconfitte 4-2, al termine di una gara ricca di emozioni.
Le padrone di casa partono forte e passano subito in vantaggio con Catena (8’), trovando poi il raddoppio con Bison (35’). A ridare speranza alle amaranto è capitan Razzolini, che di testa accorcia le distanze (40’). Poco prima dell’intervallo, però, Milan riporta avanti le bianconere (45’+1).
Nella ripresa l’Arezzo prova a reagire, spingendo soprattutto con Martino e Tamburini. Al 72’ Razzolini realizza la sua 100ª rete in maglia amaranto, siglando il momentaneo 3-2. Un gol storico, che però non basta a cambiare l’inerzia del match: pochi minuti dopo è Ciabini (77’) a chiudere definitivamente i conti per il Cesena.
Nonostante la generosità e la doppietta della sua bomber, l’ACF Arezzo deve arrendersi a un Cesena più cinico sotto porta. Una battuta d’arresto che lascia amarezza, ma anche segnali incoraggianti in vista dei prossimi impegni di campionato.