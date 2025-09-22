Arezzo, via Vittorio Veneto: nuova palestra a cielo aperto: una sprangata gratis all’iscrizione

Arezzo, rissa in via Vittorio Veneto: il quartiere chiede semafori col casco

Sabato pomeriggio, mentre il resto d’Italia faceva l’aperitivo, via Vittorio Veneto ha ospitato una rissa con calci, spranghe e monopattini. Il tutto davanti a passanti attoniti: qualcuno filmava, altri già facevano la ola.

Attenzione: le immagini seguenti potrebbero risultare forti o disturbanti per alcune persone

Sabato pomeriggio, via Vittorio Veneto si è trasformata ancora una volta in una palestra di lotta libera senza arbitro. Protagonista: un uomo scalzo e agitato che, nell’arco di dieci minuti, ha annaffiato una fioriera, tentato di prendere un autobus e provato a comunicare con gli abitanti urlando direttamente al cemento armato.

Insomma, la solita giornata di ordinaria viabilità.

Poi la svolta: arriva un giovane in monopattino, che sembrava chiamato a sedare gli animi invece era l’arbitro con funzione di cartellino rosso diretto che ha inaugurato l’incontro con il classico “primo calcio omaggio”. A ruota, entrano in scena altri due: rissa a squadre, tavolino pronto a diventare arma impropria, e persino una spranga che ha reso il tutto più “professionale”.

Da lì in poi, tre contro uno, spranghe comprese. È stato come guardare “Squid Game”, ma con budget da sagra.

Passanti increduli: chi filma, chi scappa, chi ordina i popcorn. I negozianti, ormai esperti, hanno smesso di chiamare i carabinieri e pensano di affittare le vetrine come posti a sedere “bordo ring”.

Alla fine, sirene in lontananza, fuggi-fuggi generale e l’uomo che aveva iniziato tutto se ne torna scalzo sul marciapiede, probabilmente a chiedersi perché l’abbonamento all’autobus non comprenda anche l’assicurazione infortuni.

Nel frattempo, gli abitanti del quartiere continuano a convivere con la solita paura: uscire di casa per andare a fare la spesa e ritrovarsi in un remake di Fight Club. Ma con meno regole.

I residenti chiedono più controlli. O almeno la diretta su DAZN.